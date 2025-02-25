"Барселона" - "Атлетико". Прогноз на матч Кубка Испании 25 февраля

Дата публикации: 25-02-2025 01:49

Полуфиналы Кубка Испании уже близки, и одним из самых ожидаемых матчей станет встреча двух "Реалов". Однако прежде, чем они сразятся, на "Камп Ноу" состоится дуэль двух испанских грандов — "Барселоны" и "Атлетико". Обе команды подтверждают свой высокий статус отличной игрой в Ла Лиге. "Барселона" под руководством Ханса-Дитера Флика возглавляет таблицу, а "Атлетико" Диего Симеоне отстает всего на одно очко. В субботу обе команды добились выездных побед над аутсайдерами — "Лас-Пальмасом" (2:0) и "Валенсией" (3:0) соответственно.

"Барселона" идет без поражений в 2025 году, одержав 11 побед и 2 ничьи в 13 матчах на всех фронтах. Сейчас у них серия из пяти побед подряд, а последнее поражение датируется 21 декабря, когда они уступили "Атлетико" со счетом 1:2. Тот матч на "Камп Ноу" решился благодаря голу Александера Сёрлота на 90-й минуте.

Теперь команды снова встретятся в полуфинале Кубка Испании, и это будет первый из двух поединков. Ответная встреча пройдет 2 апреля на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано". На предыдущем этапе обе команды выглядели одинаково убедительно, одержав победы с крупным счетом — "Барселона" разгромила "Валенсию" 5:0, а "Атлетико" победил "Хетафе" с таким же результатом.

Для предстоящего матча возможны такие ставки: победа "Барселоны" с коэффициентом около 1,7 и общий тотал больше 2,5 с коэффициентом около 1,6.