Романо опроверг слухи, что Месси и Роналду могут объединиться в одном клубе

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо исключил вариант, при котором Месси, выступающий за «Интер Майами», и Роналду, защищающий цвета «Аль-Насра», могут стать одноклубниками.



Ранее ряд источников сообщили, что португалец планирует покинуть саудовскую команду и заключить краткосрочное соглашение с американским клубом, чтобы выступить на клубном ЧМ.



«Сведения о возможном совместном выступлении Лео и Криштиану на клубном чемпионате мира в составе «Интер Майами» далеки от действительности. В сообщениях на эту тему нет правды», - отметил Романо в социальной сети.



Напомним, клубный ЧМ состоится в июне-июле этого года в США.



Роналду связан контрактом с «Аль-Насром» до июня 2025 года. В настоящий момент стороны не договорились о продлении сотрудничества.