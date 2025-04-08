«Реал» выбрал трех кандидатов на замену Винисиусу

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

«Fichajes» информирует, что в «Реале» растет недовольство Винисиусом Жуниором, поведение и не самая стабильная игра которого вызывают в последнее время все больше вопросов.



Мадридцы уже определились с потенциальными сменщиками бразильца. В список вошли 3 кандидата. Речь идет о Викторе Осимхене, принадлежащем «Наполи», Викторе Дьекереше из «Спортинга» и Рафаэле Леау, выступающем за «Милан». Если у «сливочных» появится центрфорвард, то Килиана Мбаппе можно будет переместить слева в нападение на регулярной основе.



Трудовые отношения Винисиуса с «Реалом» истекают в 2027 году. В текущем сезоне он провел за клуб 42 игры (19 забитых мячей, 13 голевых пасов).



Transfermarkt.de оценивает бразильца в 200 млн евро.