Манчестер Юнайтед - Лион 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Окончен
5 : 4ДВ
- 10'1:0Мануэль Угарте
- 45+1'2:0Диогу Дало
- 50'Алехандро Гарначо
- 93'Гарри Магуайр
- 108'Лени Йоро
- 114'3:4Бруну Фернандеш
- 2120'4:4Кобби Майну120+1'5:4Гарри Магуайр
0'
45'
90'
105'
120'
- 18'Жордан Верету
- 45+1'Корентин Толиссо
- 64'Николас Тальяфико
- 71'2:1Корентин Толиссо
- 78'2:2Николас Тальяфико
- 89'Корентин Толиссо
- 105'2:3Райан Шерки
- 110'2:4Александр Ляказетт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лион, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лион
Лион, Франция
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
46'
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
86'
|18
|пз
|Каземиро
|13
|пз
|Патрик Доргу
100'
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
100'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
86'
|23
|зщ
|Люк Шоу
46'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
86'
|37
|пз
|Кобби Майну
86'
|41
|зщ
|Гарри Фиорентино
100'
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
100'
|23
|вр
|Лукас Перри
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
115'
|7
|пз
|Жордан Верету
55'
|4
|пз
|Поль Акуоку
55'
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|пз
|Райан Шерки
106'
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
64'
|32
|нп
|Тьяго Альмада
|15
|пз
|Таннер Тессманн
55'
|10
|нп
|Александр Ляказетт
55'
|11
|нп
|Малик Фофана
64'
|16
|зщ
|Абнер
106'
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
115'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|22
|вр
|Том Хитон
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|80
|зщ
|Джейден Камасон
|87
|зщ
|Годвилл Куконки
|64
|пз
|Джек Мурхаус
|40
|вр
|Реми Дескамп
|50
|вр
|Лассин Диарра
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|27
|зщ
|Варме Омари
|31
|пз
|Неманья Матич
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.03.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|20.02.2008
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 3
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
120+8'
Всё, этот сумасшедший матч окончен! «Манчестер Юнайтед» в фантастическом триллере в дополнительное время переиграл «Лион» — 5:4 сегодня и 7:6 по итогам противостояния!
120+7'
В спешке пытается что-то придумать в атаке «Лион», но очень грамотно обороняются в эти минуты «красные».
120+5'
Справа у бровки Шоу сфолил на Мэйтленде-Найлсе.
120+3'
С правого края Мэйтленд-Найлс навешивал в штрафную — Онана на выходе выловил мяч!
120+1'
Пять минут добавил Сандро Шерер.
120'
После неудачного выноса Маты с линии штрафной заряжал Фернандеш — мяч у Бруну чуть свалился с ноги и полетел правее створа!
117'
В штрафной «ткачей» вели отчаянную борьбу Магуайр и Ньякате, оба оказались в горизонтальном положении — никакой реакции от Шерера!
115'
Дуе Чалета-Цар
Дуе Чалета-Цар поменял Тальяфико.
114'
Тьяго Альмада
Пригласили Шерера к монитору, он пересмотрел момент и назначил ПЕНАЛЬТИ!
111'
Тьяго Альмада
А теперь уже в штрафной «львов» Каземиро оказался на газоне после, как показалось, удара по ногам от Альмады! В работе VAR!
110'
Люк Шоу
ПЕНАЛЬТИ в ворота «МЮ»! Шоу в штрафной сбил Фофана! Ещё и жёлтая выписана Люку!
107'
Абнер
Абнер вышел вместо Шерки.
106'
Начался второй дополнительный отрезок!
105+3'
Завершён первый экстра-тайм! Уже ведёт в счёте 3:2 «Лион» благодаря мячу Шерки! Невероятный камбэк выдают французы!
105+1'
Одну минуту добавил Шерер.
105'
Передачей от правой бровки Дало нашёл в штрафной Фернандеша, Бруну пяткой продлевал к линии вратарской, туда не успел Майну!
100'
Кристиан Эриксен
И Кристиан Эриксен появился вместо Гарначо.
100'
Гарри Фиорентино
Гарри Фиорентино поменял Доргу.
98'
Бруну подавал в штрафную с правого фланга, но угодил в голову сопернику. Угловой исполнят хозяева.
96'
На правом краю штрафной во «вне игры» оказался Ляказетт.
95'
Альмада со штрафного подал в район вратарской — Магуайр головой разрядил обстановку.
93'
Гарри Магуайр
У правой границы штрафной Магуайр грубо сбил Шерки и тут же увидел перед собой «горчичник».
91'
Стартовал первый экстра-тайм!
90+6'
2:2 в основное время и 4:4 после четырёх таймов! Нас ждут два дополнительных отрезка по 15 минут!
90+4'
На навес Фернандеша со стандарта в штрафной откликнулся Магуайр и головой пробил мимо створа!
90+2'
Фернандеш со стандарта хитро направлял мяч низом под ближнюю штангу — среагировал Перри!
90'
Пять минут добавил Сандро Шерер.
89'
Корентин Толиссо
В меньшинстве остаётся «Лион»! Толиссо на правом полуфланге сзади заплёл ноги Йоро, получил вторую жёлтую и следом красную карточку!
87'
Кобби Майну
И Кобби Майну вышел вместо Хойлунда.
87'
Мэйсон Маунт
Мэйсон Маунт заменил Угарте.
86'
Альмада взялся исполнить, но угодил в стенку!
85'
В паре метров от линии штрафной Угарте сбил Шерки.
84'
С правого полуфланга наносил удар Фернандеш, мяч рикошетом от защитника полетел к ближней штанге, выскочил туда Хойлунд, но не справился с приёмом.
82'
Справа Бруну хотел подключить по бровке Дало — Тальяфико здорово действовал на перехвате!
80'
В центре поля Ляказетт нарушил правила на Каземиро.
78'
С линии штрафной в дальний угол мощно стрелял Мэйтленд-Найлс — выручил Онана!
73'
Справа из штрафной Мэйтленд-Найлс скинул чуть назад на линию под удар Альмаде, Тьяго в касание направил мяч намного выше ворот.
71'
Хойлунд покатил направо в штрафную Дало, Диогу выстрелил рядом с ближней штангой!
67'
Альмада со стандарта подал во вратарскую — Онана на выходе добрался до мяча!
66'
Справа у боковой линии Доргу попался на обманное движение Мэйтленда-Найлса и ударил его по ногам.
64'
Малик Фофана
Малик Фофана появился вместо Микаутадзе.
63'
Николас Тальяфико
Тальяфико за грубый фол у правой бровки на Фернандеше схватил карточку.
61'
На половине поля манкунианцев Толиссо сфолил на Бруну.
59'
А теперь уже Доргу после прострела справа от Дало из пределов штрафной не попадает в левый верхний угол!
58'
Слева влетел в штрафную Гарначо и из-под Мэйтленда-Найлса зарядил над ближней девяткой!
57'
С подбора с линии штрафной Микаутадзе выстрелил над перекладиной!
55'
Александр Ляказетт
И Александр Ляказетт вышел вместо Верету.
55'
Таннер Тессманн
Таннер Тессманн поменял Акуоку.
54'
Тальяфико с левой половины штрафной сделал скидку в центр Толиссо, Корентин, казалось, пробивал уже наверняка низом в ближний угол — потащил и здесь Онана!
52'
Ударом слева с линии штрафной выцеливал ближнюю девятку Доргу — не попал в створ Патрик!
50'
Алехандро Гарначо
И следом Гарначо фолит на Мате и получает жёлтую.
50'
Хойлунд передачей со своей половины запустил вперёд Гарначо, Алехандро «на плечах» с Матой ворвался в штрафную, замахом «купил» Клинтона и из убойной позиции пробил прямо в Перри!
48'
В момент навеса Фернандеша со стандарта Каземиро на линии вратарской находился в офсайде.
47'
У левого угла штрафной Мата откровенной подножкой отправил на газон Гарначо.
46'
Люк Шоу
Люк Шоу заменил Мазрауи.
46'
Поехали, второй тайм!
45+3'
Завершён первый тайм! Возможно, лучший отрезок при Амориме выдал «Манчестер Юнайтед» — голы Угарте и Дало позволяют англичанам очень комфортно себя чувствовать перед второй половиной ответной встречи с «Лионом». 2:0, ждём возобновления игры!
45+1'
Корентин Толиссо
Толиссо в центре поля сбил Гарначо, таким образом, сорвав перспективную атаку, и получил «горчичник».
45'
Две минуты добавил главный арбитр Сандро Шерер.
43'
У штрафной соперника Гарначо в попытке сыграть в мяч неумышленно наступил на ногу Мэйтленду-Найлсу.
41'
Фернандеш от правого флажка навесил в центр штрафной, Магуайр головой делал скидку во вратарскую — Перри выловил мяч!
39'
С радиуса штрафной Хойлунд скинул чуть назад под удар Фернандешу, Бруну направил мяч рядом с правой девяткой!
37'
С левого полуфланга на дальний выстрел отважился Гарначо — мяч по пути зацепил Ньякате и ушёл за пределы поля!
35'
От правой бровки Мазрауи выпилил отличный заброс в штрафную на Фернандеша, Бруну решил пробить с лёта и угодил в перекладину!
33'
А теперь уже Акуоку с радиуса нанёс плотный удар — на месте вновь Онана!
32'
Как нож сквозь масло, через правый полуфланг и радиус влетел в штрафную Шерки и направлял мяч в левый нижний угол — спас команду Онана!
30'
С левого края Тальяфико выполнил кросс в штрафную, мяч мимо защитников манкунианцев долетел до дальней штанги, откуда Мэйтленд-Найлс в касание пробил над перекладиной!
28'
Справа Мэйтленд-Найлс забрасывал на ход Шерки, Райан проиграл в скорости Доргу, который отпасовал назад на Онана.
26'
На подачу Фернандеша с правого угла поля в центре штрафной откликался Магуайр и наносил удар головой, мяч летел в створ, но по пути угодил в находившегося в офсайде Дало!
24'
Перестарался в прессинге Бруну и у бровки нарушил правила на Тальяфико.
22'
Шерки от правого флажка подал в центр штрафной, где защитники хозяев упустили Акуоку, Поль головой бил под перекладину — выручил Онана!
20'
Верету здорово отдал направо в штрафную Шерки, Райан бил в ближний угол — блок от Магуайра!
19'
Справа с линии штрафной Гарначо сделал скидку чуть назад под удар Дало, Диогу в касание зарядил над перекладиной!
18'
Жордан Верету
Верету за откровенный прихват у центрального круга Фернандеша получил заслуженную жёлтую.
16'
На линии собственной штрафной допустил потерю Толиссо, мяч подхватил Каземиро и из-под Маты пробивал в левый нижний угол — потащил Перри!
14'
В середине поля досталось от защитника Фернандешу, через паузу сумел подняться с газона Бруну.
12'
Бруну Фернандеш
Бригада VAR проверила голевой эпизод на возможное положение «вне игры» у Бруну — всё было чисто!
10'
Фернандеш на подходе к радиусу замешкался с решением и тут же был накрыт Толиссо!
7'
Магуайр со своей половины выполнил длинный заброс налево на ход Гарначо, Алехандро у лицевой догнал мяч, но затем потерял его в борьбе с Верету.
5'
На чужой половине Толиссо сфолил на Каземиро.
3'
Заметно аккуратничают обе команды в начале встречи, всё-таки на кону выход в полуфинал Лиги Европы.
1'
Матч стартовал!
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|2 : 0
|3 : 1 2 : 3
| Лион
Манчестер Юнайтед
|2 : 2
|5 : 4 ДВ
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|0 : 0
|2 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|1 : 1
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тоттенхэм Хотспур
Будё-Глимт
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Атлетик Б
Манчестер Юнайтед
|01.05
|08.05
Финал
| Тоттенхэм Хотспур
Winner SF 2
|21.05