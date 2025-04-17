Манчестер Юнайтед - Лион 17 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

120+8' Всё, этот сумасшедший матч окончен! «Манчестер Юнайтед» в фантастическом триллере в дополнительное время переиграл «Лион» — 5:4 сегодня и 7:6 по итогам противостояния!

120+7' В спешке пытается что-то придумать в атаке «Лион», но очень грамотно обороняются в эти минуты «красные».

120+5' Справа у бровки Шоу сфолил на Мэйтленде-Найлсе.

120+3' С правого края Мэйтленд-Найлс навешивал в штрафную — Онана на выходе выловил мяч!

120+1' Пять минут добавил Сандро Шерер.

120' После неудачного выноса Маты с линии штрафной заряжал Фернандеш — мяч у Бруну чуть свалился с ноги и полетел правее створа!

117' В штрафной «ткачей» вели отчаянную борьбу Магуайр и Ньякате, оба оказались в горизонтальном положении — никакой реакции от Шерера!

115' Дуе Чалета-Цар Дуе Чалета-Цар поменял Тальяфико.

114' Тьяго Альмада Пригласили Шерера к монитору, он пересмотрел момент и назначил ПЕНАЛЬТИ!

111' Тьяго Альмада А теперь уже в штрафной «львов» Каземиро оказался на газоне после, как показалось, удара по ногам от Альмады! В работе VAR!

110' Люк Шоу ПЕНАЛЬТИ в ворота «МЮ»! Шоу в штрафной сбил Фофана! Ещё и жёлтая выписана Люку!

107' Абнер Абнер вышел вместо Шерки.

106' Начался второй дополнительный отрезок!

105+3' Завершён первый экстра-тайм! Уже ведёт в счёте 3:2 «Лион» благодаря мячу Шерки! Невероятный камбэк выдают французы!

105+1' Одну минуту добавил Шерер.

105' Передачей от правой бровки Дало нашёл в штрафной Фернандеша, Бруну пяткой продлевал к линии вратарской, туда не успел Майну!

100' Кристиан Эриксен И Кристиан Эриксен появился вместо Гарначо.

100' Гарри Фиорентино Гарри Фиорентино поменял Доргу.

98' Бруну подавал в штрафную с правого фланга, но угодил в голову сопернику. Угловой исполнят хозяева.

96' На правом краю штрафной во «вне игры» оказался Ляказетт.

95' Альмада со штрафного подал в район вратарской — Магуайр головой разрядил обстановку.

93' Гарри Магуайр У правой границы штрафной Магуайр грубо сбил Шерки и тут же увидел перед собой «горчичник».

91' Стартовал первый экстра-тайм!

90+6' 2:2 в основное время и 4:4 после четырёх таймов! Нас ждут два дополнительных отрезка по 15 минут!

90+4' На навес Фернандеша со стандарта в штрафной откликнулся Магуайр и головой пробил мимо створа!

90+2' Фернандеш со стандарта хитро направлял мяч низом под ближнюю штангу — среагировал Перри!

90' Пять минут добавил Сандро Шерер.

89' Корентин Толиссо В меньшинстве остаётся «Лион»! Толиссо на правом полуфланге сзади заплёл ноги Йоро, получил вторую жёлтую и следом красную карточку!

87' Кобби Майну И Кобби Майну вышел вместо Хойлунда.

87' Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт заменил Угарте.

86' Альмада взялся исполнить, но угодил в стенку!

85' В паре метров от линии штрафной Угарте сбил Шерки.

84' С правого полуфланга наносил удар Фернандеш, мяч рикошетом от защитника полетел к ближней штанге, выскочил туда Хойлунд, но не справился с приёмом.

82' Справа Бруну хотел подключить по бровке Дало — Тальяфико здорово действовал на перехвате!

80' В центре поля Ляказетт нарушил правила на Каземиро.

78' С линии штрафной в дальний угол мощно стрелял Мэйтленд-Найлс — выручил Онана!

73' Справа из штрафной Мэйтленд-Найлс скинул чуть назад на линию под удар Альмаде, Тьяго в касание направил мяч намного выше ворот.

71' Хойлунд покатил направо в штрафную Дало, Диогу выстрелил рядом с ближней штангой!

67' Альмада со стандарта подал во вратарскую — Онана на выходе добрался до мяча!

66' Справа у боковой линии Доргу попался на обманное движение Мэйтленда-Найлса и ударил его по ногам.

64' Малик Фофана Малик Фофана появился вместо Микаутадзе.

63' Николас Тальяфико Тальяфико за грубый фол у правой бровки на Фернандеше схватил карточку.

61' На половине поля манкунианцев Толиссо сфолил на Бруну.

59' А теперь уже Доргу после прострела справа от Дало из пределов штрафной не попадает в левый верхний угол!

58' Слева влетел в штрафную Гарначо и из-под Мэйтленда-Найлса зарядил над ближней девяткой!

57' С подбора с линии штрафной Микаутадзе выстрелил над перекладиной!

55' Александр Ляказетт И Александр Ляказетт вышел вместо Верету.

55' Таннер Тессманн Таннер Тессманн поменял Акуоку.

54' Тальяфико с левой половины штрафной сделал скидку в центр Толиссо, Корентин, казалось, пробивал уже наверняка низом в ближний угол — потащил и здесь Онана!

52' Ударом слева с линии штрафной выцеливал ближнюю девятку Доргу — не попал в створ Патрик!

50' Алехандро Гарначо И следом Гарначо фолит на Мате и получает жёлтую.

50' Хойлунд передачей со своей половины запустил вперёд Гарначо, Алехандро «на плечах» с Матой ворвался в штрафную, замахом «купил» Клинтона и из убойной позиции пробил прямо в Перри!

48' В момент навеса Фернандеша со стандарта Каземиро на линии вратарской находился в офсайде.

47' У левого угла штрафной Мата откровенной подножкой отправил на газон Гарначо.

46' Люк Шоу Люк Шоу заменил Мазрауи.

46' Поехали, второй тайм!

45+3' Завершён первый тайм! Возможно, лучший отрезок при Амориме выдал «Манчестер Юнайтед» — голы Угарте и Дало позволяют англичанам очень комфортно себя чувствовать перед второй половиной ответной встречи с «Лионом». 2:0, ждём возобновления игры!

45+1' Корентин Толиссо Толиссо в центре поля сбил Гарначо, таким образом, сорвав перспективную атаку, и получил «горчичник».

45' Две минуты добавил главный арбитр Сандро Шерер.

43' У штрафной соперника Гарначо в попытке сыграть в мяч неумышленно наступил на ногу Мэйтленду-Найлсу.

41' Фернандеш от правого флажка навесил в центр штрафной, Магуайр головой делал скидку во вратарскую — Перри выловил мяч!

39' С радиуса штрафной Хойлунд скинул чуть назад под удар Фернандешу, Бруну направил мяч рядом с правой девяткой!

37' С левого полуфланга на дальний выстрел отважился Гарначо — мяч по пути зацепил Ньякате и ушёл за пределы поля!

35' От правой бровки Мазрауи выпилил отличный заброс в штрафную на Фернандеша, Бруну решил пробить с лёта и угодил в перекладину!

33' А теперь уже Акуоку с радиуса нанёс плотный удар — на месте вновь Онана!

32' Как нож сквозь масло, через правый полуфланг и радиус влетел в штрафную Шерки и направлял мяч в левый нижний угол — спас команду Онана!

30' С левого края Тальяфико выполнил кросс в штрафную, мяч мимо защитников манкунианцев долетел до дальней штанги, откуда Мэйтленд-Найлс в касание пробил над перекладиной!

28' Справа Мэйтленд-Найлс забрасывал на ход Шерки, Райан проиграл в скорости Доргу, который отпасовал назад на Онана.

26' На подачу Фернандеша с правого угла поля в центре штрафной откликался Магуайр и наносил удар головой, мяч летел в створ, но по пути угодил в находившегося в офсайде Дало!

24' Перестарался в прессинге Бруну и у бровки нарушил правила на Тальяфико.

22' Шерки от правого флажка подал в центр штрафной, где защитники хозяев упустили Акуоку, Поль головой бил под перекладину — выручил Онана!

20' Верету здорово отдал направо в штрафную Шерки, Райан бил в ближний угол — блок от Магуайра!

19' Справа с линии штрафной Гарначо сделал скидку чуть назад под удар Дало, Диогу в касание зарядил над перекладиной!

18' Жордан Верету Верету за откровенный прихват у центрального круга Фернандеша получил заслуженную жёлтую.

16' На линии собственной штрафной допустил потерю Толиссо, мяч подхватил Каземиро и из-под Маты пробивал в левый нижний угол — потащил Перри!

14' В середине поля досталось от защитника Фернандешу, через паузу сумел подняться с газона Бруну.

12' Бруну Фернандеш Бригада VAR проверила голевой эпизод на возможное положение «вне игры» у Бруну — всё было чисто!

10' Фернандеш на подходе к радиусу замешкался с решением и тут же был накрыт Толиссо!

7' Магуайр со своей половины выполнил длинный заброс налево на ход Гарначо, Алехандро у лицевой догнал мяч, но затем потерял его в борьбе с Верету.

5' На чужой половине Толиссо сфолил на Каземиро.

3' Заметно аккуратничают обе команды в начале встречи, всё-таки на кону выход в полуфинал Лиги Европы.