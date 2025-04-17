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Манчестер Юнайтед - Лион 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Манчестер Юнайтед
Окончен
5 : 4ДВ
Лион

  • 10'
    1:0
    Мануэль Угарте
  • 45+1'
    2:0
    Диогу Дало
  • 50'
    Алехандро Гарначо
  • 93'
    Гарри Магуайр
  • 108'
    Лени Йоро
  • 114'
    3:4
    Бруну Фернандеш
  • 2
    120'
    4:4
    Кобби Майну
    120+1'
    5:4
    Гарри Магуайр
0'
45'
90'
105'
120'
  • 18'
    Жордан Верету
  • 45+1'
    Корентин Толиссо
  • 64'
    Николас Тальяфико
  • 71'
    2:1
    Корентин Толиссо
  • 78'
    2:2
    Николас Тальяфико
  • 89'
    Корентин Толиссо
  • 105'
    2:3
    Райан Шерки
  • 110'
    2:4
    Александр Ляказетт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лион, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лион
Лион, Франция
24КамерунврАндре Онана
3МароккозщНуссайр Мазрауи
46'
5АнглиязщГарри Магуайр
15ФранциязщЛени Йоро
20ПортугалиязщДиогу Дало
25УругвайпзМануэль Угарте
86'
18Бразилияпз Каземиро
13ДанияпзПатрик Доргу
100'
17АргентинапзАлехандро Гарначо
100'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
9ДаниянпРасмус Хойлунд
86'
23АнглиязщЛюк Шоу
46'
7АнглияпзМэйсон Маунт
86'
37АнглияпзКобби Майну
86'
41АнглиязщГарри Фиорентино
100'
14ДанияпзКристиан Эриксен
100'
23БразилияврЛукас Перри
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
115'
7ФранцияпзЖордан Верету
55'
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
55'
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранцияпзРайан Шерки
106'
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
64'
32АргентинанпТьяго Альмада
15СШАпзТаннер Тессманн
55'
10ФранциянпАлександр Ляказетт
55'
11БельгиянпМалик Фофана
64'
16Бразилиязщ Абнер
106'
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
115'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
22АнглияврТом Хитон
2ШвециязщВиктор Линделёф
80АнглиязщДжейден Камасон
87АнглиязщГодвилл Куконки
64АнглияпзДжек Мурхаус
40ФранцияврРеми Дескамп
50МаливрЛассин Диарра
20ФранциязщСаэль Кумбеди
27ФранциязщВарме Омари
31СербияпзНеманья Матич
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Лион2 : 2Манчестер Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
04.03.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед1 : 0Лион
20.02.2008 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лион1 : 1Манчестер Юнайтед
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Манчестер Юнайтед
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Лион2 : 2Манчестер Юнайтед
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 1 : 3Лион
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Лион2 : 2Манчестер Юнайтед
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Лион2 : 1
28.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 4 : 2Лион
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Лион4 : 2
Текстовая трансляция
120+8'
Всё, этот сумасшедший матч окончен! «Манчестер Юнайтед» в фантастическом триллере в дополнительное время переиграл «Лион» — 5:4 сегодня и 7:6 по итогам противостояния!
120+7'
В спешке пытается что-то придумать в атаке «Лион», но очень грамотно обороняются в эти минуты «красные».
120+5'
Справа у бровки Шоу сфолил на Мэйтленде-Найлсе.
120+3'
С правого края Мэйтленд-Найлс навешивал в штрафную — Онана на выходе выловил мяч!
120+1'
Пять минут добавил Сандро Шерер.
120'
После неудачного выноса Маты с линии штрафной заряжал Фернандеш — мяч у Бруну чуть свалился с ноги и полетел правее створа!
117'
В штрафной «ткачей» вели отчаянную борьбу Магуайр и Ньякате, оба оказались в горизонтальном положении — никакой реакции от Шерера!
115'
 
Дуе Чалета-Цар
Дуе Чалета-Цар поменял Тальяфико.
114'
Тьяго Альмада
Пригласили Шерера к монитору, он пересмотрел момент и назначил ПЕНАЛЬТИ!
111'
Тьяго Альмада
А теперь уже в штрафной «львов» Каземиро оказался на газоне после, как показалось, удара по ногам от Альмады! В работе VAR!
110'
Люк Шоу
ПЕНАЛЬТИ в ворота «МЮ»! Шоу в штрафной сбил Фофана! Ещё и жёлтая выписана Люку!
107'
 
Абнер
Абнер вышел вместо Шерки.
106'
Начался второй дополнительный отрезок!
105+3'
Завершён первый экстра-тайм! Уже ведёт в счёте 3:2 «Лион» благодаря мячу Шерки! Невероятный камбэк выдают французы!
105+1'
Одну минуту добавил Шерер.
105'
Передачей от правой бровки Дало нашёл в штрафной Фернандеша, Бруну пяткой продлевал к линии вратарской, туда не успел Майну!
100'
 
Кристиан Эриксен
И Кристиан Эриксен появился вместо Гарначо.
100'
 
Гарри Фиорентино
Гарри Фиорентино поменял Доргу.
98'
Бруну подавал в штрафную с правого фланга, но угодил в голову сопернику. Угловой исполнят хозяева.
96'
На правом краю штрафной во «вне игры» оказался Ляказетт.
95'
Альмада со штрафного подал в район вратарской — Магуайр головой разрядил обстановку.
93'
 
Гарри Магуайр
У правой границы штрафной Магуайр грубо сбил Шерки и тут же увидел перед собой «горчичник».
91'
Стартовал первый экстра-тайм!
90+6'
2:2 в основное время и 4:4 после четырёх таймов! Нас ждут два дополнительных отрезка по 15 минут!
90+4'
На навес Фернандеша со стандарта в штрафной откликнулся Магуайр и головой пробил мимо створа!
90+2'
Фернандеш со стандарта хитро направлял мяч низом под ближнюю штангу — среагировал Перри!
90'
Пять минут добавил Сандро Шерер.
89'
 
Корентин Толиссо
В меньшинстве остаётся «Лион»! Толиссо на правом полуфланге сзади заплёл ноги Йоро, получил вторую жёлтую и следом красную карточку!
87'
 
Кобби Майну
И Кобби Майну вышел вместо Хойлунда.
87'
 
Мэйсон Маунт
Мэйсон Маунт заменил Угарте.
86'
Альмада взялся исполнить, но угодил в стенку!
85'
В паре метров от линии штрафной Угарте сбил Шерки.
84'
С правого полуфланга наносил удар Фернандеш, мяч рикошетом от защитника полетел к ближней штанге, выскочил туда Хойлунд, но не справился с приёмом.
82'
Справа Бруну хотел подключить по бровке Дало — Тальяфико здорово действовал на перехвате!
80'
В центре поля Ляказетт нарушил правила на Каземиро.
78'
С линии штрафной в дальний угол мощно стрелял Мэйтленд-Найлс — выручил Онана!
73'
Справа из штрафной Мэйтленд-Найлс скинул чуть назад на линию под удар Альмаде, Тьяго в касание направил мяч намного выше ворот.
71'
Хойлунд покатил направо в штрафную Дало, Диогу выстрелил рядом с ближней штангой!
67'
Альмада со стандарта подал во вратарскую — Онана на выходе добрался до мяча!
66'
Справа у боковой линии Доргу попался на обманное движение Мэйтленда-Найлса и ударил его по ногам.
64'
 
Малик Фофана
Малик Фофана появился вместо Микаутадзе.
63'
 
Николас Тальяфико
Тальяфико за грубый фол у правой бровки на Фернандеше схватил карточку.
61'
На половине поля манкунианцев Толиссо сфолил на Бруну.
59'
А теперь уже Доргу после прострела справа от Дало из пределов штрафной не попадает в левый верхний угол!
58'
Слева влетел в штрафную Гарначо и из-под Мэйтленда-Найлса зарядил над ближней девяткой!
57'
С подбора с линии штрафной Микаутадзе выстрелил над перекладиной!
55'
 
Александр Ляказетт
И Александр Ляказетт вышел вместо Верету.
55'
 
Таннер Тессманн
Таннер Тессманн поменял Акуоку.
54'
Тальяфико с левой половины штрафной сделал скидку в центр Толиссо, Корентин, казалось, пробивал уже наверняка низом в ближний угол — потащил и здесь Онана!
52'
Ударом слева с линии штрафной выцеливал ближнюю девятку Доргу — не попал в створ Патрик!
50'
 
Алехандро Гарначо
И следом Гарначо фолит на Мате и получает жёлтую.
50'
Хойлунд передачей со своей половины запустил вперёд Гарначо, Алехандро «на плечах» с Матой ворвался в штрафную, замахом «купил» Клинтона и из убойной позиции пробил прямо в Перри!
48'
В момент навеса Фернандеша со стандарта Каземиро на линии вратарской находился в офсайде.
47'
У левого угла штрафной Мата откровенной подножкой отправил на газон Гарначо.
46'
 
Люк Шоу
Люк Шоу заменил Мазрауи.
46'
Поехали, второй тайм!
45+3'
Завершён первый тайм! Возможно, лучший отрезок при Амориме выдал «Манчестер Юнайтед» — голы Угарте и Дало позволяют англичанам очень комфортно себя чувствовать перед второй половиной ответной встречи с «Лионом». 2:0, ждём возобновления игры!
45+1'
Корентин Толиссо
Толиссо в центре поля сбил Гарначо, таким образом, сорвав перспективную атаку, и получил «горчичник».
45'
Две минуты добавил главный арбитр Сандро Шерер.
43'
У штрафной соперника Гарначо в попытке сыграть в мяч неумышленно наступил на ногу Мэйтленду-Найлсу.
41'
Фернандеш от правого флажка навесил в центр штрафной, Магуайр головой делал скидку во вратарскую — Перри выловил мяч!
39'
С радиуса штрафной Хойлунд скинул чуть назад под удар Фернандешу, Бруну направил мяч рядом с правой девяткой!
37'
С левого полуфланга на дальний выстрел отважился Гарначо — мяч по пути зацепил Ньякате и ушёл за пределы поля!
35'
От правой бровки Мазрауи выпилил отличный заброс в штрафную на Фернандеша, Бруну решил пробить с лёта и угодил в перекладину!
33'
А теперь уже Акуоку с радиуса нанёс плотный удар — на месте вновь Онана!
32'
Как нож сквозь масло, через правый полуфланг и радиус влетел в штрафную Шерки и направлял мяч в левый нижний угол — спас команду Онана!
30'
С левого края Тальяфико выполнил кросс в штрафную, мяч мимо защитников манкунианцев долетел до дальней штанги, откуда Мэйтленд-Найлс в касание пробил над перекладиной!
28'
Справа Мэйтленд-Найлс забрасывал на ход Шерки, Райан проиграл в скорости Доргу, который отпасовал назад на Онана.
26'
На подачу Фернандеша с правого угла поля в центре штрафной откликался Магуайр и наносил удар головой, мяч летел в створ, но по пути угодил в находившегося в офсайде Дало!
24'
Перестарался в прессинге Бруну и у бровки нарушил правила на Тальяфико.
22'
Шерки от правого флажка подал в центр штрафной, где защитники хозяев упустили Акуоку, Поль головой бил под перекладину — выручил Онана!
20'
Верету здорово отдал направо в штрафную Шерки, Райан бил в ближний угол — блок от Магуайра!
19'
Справа с линии штрафной Гарначо сделал скидку чуть назад под удар Дало, Диогу в касание зарядил над перекладиной!
18'
 
Жордан Верету
Верету за откровенный прихват у центрального круга Фернандеша получил заслуженную жёлтую.
16'
На линии собственной штрафной допустил потерю Толиссо, мяч подхватил Каземиро и из-под Маты пробивал в левый нижний угол — потащил Перри!
14'
В середине поля досталось от защитника Фернандешу, через паузу сумел подняться с газона Бруну.
12'
Бруну Фернандеш
Бригада VAR проверила голевой эпизод на возможное положение «вне игры» у Бруну — всё было чисто!
10'
Фернандеш на подходе к радиусу замешкался с решением и тут же был накрыт Толиссо!
7'
Магуайр со своей половины выполнил длинный заброс налево на ход Гарначо, Алехандро у лицевой догнал мяч, но затем потерял его в борьбе с Верету.
5'
На чужой половине Толиссо сфолил на Каземиро.
3'
Заметно аккуратничают обе команды в начале встречи, всё-таки на кону выход в полуфинал Лиги Европы.
1'
Матч стартовал!
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
2 : 0 3 : 1 2 : 3
Лион
Манчестер Юнайтед
2 : 2 5 : 4 ДВ
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
0 : 0 2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
1 : 1 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Тоттенхэм Хотспур
Будё-Глимт
01.0508.05
Команда12
Атлетик Б
Манчестер Юнайтед
01.0508.05
Финал
Тоттенхэм Хотспур
Winner SF 2
21.05

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