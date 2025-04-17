Фиорентина - Целе 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 18:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
17 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Окончен
2 : 2
- 37'1:0Роландо Мандрагора
- 55'Майкл Фолоруншо
- 61'Роландо Мандрагора
- 67'2:2Мойзе Кин
0'
45'
90'
- 54'1:1Алёша Матко
- 65'1:2Клеман Неманич
- 90+5'Дамьян Вуклишевич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Целе, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Целе
Целе, Словения
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
90'
|32
|пз
|Данило Катальди
|65
|пз
|Фабьяно Паризи
80'
|44
|пз
|Николо Фаджоли
80'
|20
|нп
|Мойзе Кин
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
90'
|24
|пз
|Амир Ричардсон
80'
|21
|пз
|Робин Госенс
80'
|29
|пз
|Ясин Адли
90'
|9
|нп
|Лукас Бельтран
90'
|41
|вр
|Рикарду Силва
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|3
|зщ
|Дамьян Вуклишевич
|81
|зщ
|Клеман Неманич
|23
|зщ
|Жан Карничник
|19
|пз
|Марк Забуковник
|88
|пз
|Тамар Светлин
|35
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|пз
|Свит Сешлар
|16
|пз
|Марио Квешич
|7
|нп
|Алёша Матко
90'
|30
|нп
|Эдмилсон
90'
Запасные
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|30
|вр
|Томмасо Мартинелли
|61
|зщ
|Леонардо Барончелли
|64
|пз
|Йонас Хардер
|63
|нп
|Маат Каприни
|67
|Lorenzo Romani
|12
|вр
|Лука Колар
|22
|вр
|Матьяж Розман
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|4
|пз
|Марко Дулка
|5
|пз
|Клеман Лерно
|10
|пз
|Нино Коутер
|20
|пз
|Никита Иосифов
|17
|Stijan Gobec
|38
|Zan Luka Zuzek
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Альберт Риера
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 4 1 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|0 : 3
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|0 : 1
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|1 : 2
|2 : 2
| Бетис
Ягеллония
|2 : 0
|1 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Бетис
Фиорентина
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05