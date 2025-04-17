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Фиорентина - Целе 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 18:45
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
17 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фиорентина
Окончен
2 : 2
Целе

  • 37'
    1:0
    Роландо Мандрагора
  • 55'
    Майкл Фолоруншо
  • 61'
    Роландо Мандрагора
  • 67'
    2:2
    Мойзе Кин
0'
45'
90'
  • 54'
    1:1
    Алёша Матко
  • 65'
    1:2
    Клеман Неманич
  • 90+5'
    Дамьян Вуклишевич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Целе, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Целе
Целе, Словения
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
8ИталияпзРоландо Мандрагора
90'
32ИталияпзДанило Катальди
65ИталияпзФабьяно Паризи
80'
44ИталияпзНиколо Фаджоли
80'
20ИталиянпМойзе Кин
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
90'
24МароккопзАмир Ричардсон
80'
21ГерманияпзРобин Госенс
80'
29ФранцияпзЯсин Адли
90'
9АргентинанпЛукас Бельтран
90'
41ПортугалияврРикарду Силва
2ИспаниязщХуанхо Ньето
3СловениязщДамьян Вуклишевич
81СловениязщКлеман Неманич
23СловениязщЖан Карничник
19СловенияпзМарк Забуковник
88СловенияпзТамар Светлин
35ФранцияпзЛоган Делорье-Шобе
11СловенияпзСвит Сешлар
16Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
7СловениянпАлёша Матко
90'
30Бразилиянп Эдмилсон
90'
Запасные
1ИталияврПьетро Терраччано
30ИталияврТоммасо Мартинелли
61ИталиязщЛеонардо Барончелли
64ИталияпзЙонас Хардер
63ИталиянпМаат Каприни
67ИталияLorenzo Romani
12СловенияврЛука Колар
22СловенияврМатьяж Розман
44ПольшазщЛукаш Бейгер
4РумынияпзМарко Дулка
5ФранцияпзКлеман Лерно
10СловенияпзНино Коутер
20РоссияпзНикита Иосифов
17СловенияStijan Gobec
38СловенияZan Luka Zuzek
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Целе1 : 2Фиорентина
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Фиорентина0 : 0
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Целе1 : 2Фиорентина
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Фиорентина
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Фиорентина3 : 0
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Целе1 : 2Фиорентина
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 5 : 4 1 : 3Целе
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Целе1 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 2Целе
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Целе2 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
0 : 3 17.04
Юргорден
Рапид В
0 : 1 17.04
Команда12
Целе
Фиорентина
1 : 2 2 : 2
Бетис
Ягеллония
2 : 0 1 : 1
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Бетис
Фиорентина
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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