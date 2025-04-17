Фиорентина - Целе 17 Апреля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Целе, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.