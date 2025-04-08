«Бавария» хочет сорвать громкий трансфер «Манчестер Сити», заплатив 130 млн евро

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

По данным издания «Todofichajes», за Флориана Вирца развернется нешуточная борьба. Заполучить полузащитника «Байера» хотят «Бавария» и «Ман Сити». Англичане готовы выделить на его трансфер 120 млн евро. Мюнхенцы, которые проявляют предметный интерес к игроку, могут заплатить еще больше – 130 000 000 евро.



Вирц начинал заниматься футболом в академии «Кельна», но еще в юном возрасте перебрался в структуру «Байера». За первую команду леверкузенцев он дебютировал в 2020 году.



В сезоне-24/25 на счету атакующего хавбека 39 встреч в составе с 15 голами и 13 результативными пасами.



Срок действия контракта Вирца с «фармацевтами» ограничен летом 2027 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего немца – € 140 млн (согласно «Трансфермаркт»).