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«Бавария» хочет сорвать громкий трансфер «Манчестер Сити», заплатив 130 млн евро

Дата публикации: 08-04-2025 08:24

По данным издания «Todofichajes», за Флориана Вирца развернется нешуточная борьба. Заполучить полузащитника «Байера» хотят «Бавария» и «Ман Сити». Англичане готовы выделить на его трансфер 120 млн евро. Мюнхенцы, которые проявляют предметный интерес к игроку, могут заплатить еще больше – 130 000 000 евро.

Вирц начинал заниматься футболом в академии «Кельна», но еще в юном возрасте перебрался в структуру «Байера». За первую команду леверкузенцев он дебютировал в 2020 году.

В сезоне-24/25 на счету атакующего хавбека 39 встреч в составе с 15 голами и 13 результативными пасами.

Срок действия контракта Вирца с «фармацевтами» ограничен летом 2027 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего немца – € 140 млн (согласно «Трансфермаркт»).

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