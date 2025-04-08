Щенсны поделился своими мыслями о возможном возвращении в строй Марка-Андре тер Штегена

Дата публикации: 08-04-2025 20:24

34-летний польский вратарь "Барселоны" Войцех Щенсны поделился своими мыслями о возможном возвращении в строй основного голкипера команды Марка-Андре тер Штегена, который восстанавливается после серьёзной травмы. Комментарий польского игрока передаёт известный инсайдер Фабрицио Романо.

"Я пришёл в "Барселону" с пониманием, что замещаю тер Штегена. И если он восстановится и тренер решит вернуть его в стартовый состав, я абсолютно нормально к этому отнесусь. Он – капитан, важная фигура для клуба, и я уважаю это", — отметил Щенсны.

Напомним, немецкий голкипер не выходил на поле с октября прошлого года из-за повреждения колена, потребовавшего длительного периода реабилитации. На протяжении всего этого времени именно Щенсны был первым номером "блауграны" и внёс значительный вклад в успешные выступления команды в Ла Лиге и на международной арене.

Щенсны, который перебрался в Каталонию летом прошлого года, быстро стал надёжной опорой обороны команды и завоевал доверие тренерского штаба. Однако сам Войцех всегда подчёркивал, что уважает и ценит роль тер Штегена в клубе и готов уступить место, если тот вернётся в оптимальную форму.

По информации из клуба, процесс восстановления немецкого вратаря идёт по плану, и его возвращение на поле может состояться уже в ближайшие недели. В штабе "Барселоны" настроены оптимистично и рассчитывают, что тер Штеген сможет помочь команде на заключительной стадии сезона.

Ситуация с вратарями в стане "блауграны" остаётся под пристальным вниманием болельщиков и специалистов, ведь оба голкипера обладают высочайшим уровнем. Возвращение тер Штегена создаст серьёзную конкуренцию за место в основе, но при этом укрепит позиции команды в важных матчах концовки сезона.

Щенсны же в очередной раз подтвердил свой профессионализм и готовность работать на благо клуба в любой роли, которую определит главный тренер.