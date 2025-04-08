На клубном чемпионате мира судьи будут с видеорегистраторами

Дата публикации: 08-04-2025 20:28

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что на предстоящем клубном чемпионате мира арбитры будут использовать нательные камеры. Это нововведение призвано обеспечить зрителям уникальный опыт и открыть совершенно новый ракурс происходящего на поле.

— Мы уверены, что это отличная возможность показать болельщикам футбол глазами судьи, — отметил Коллина. — Такой формат ранее не использовался, и это позволит предложить аудитории нечто абсолютно новое — ракурс, с которого никто ещё не видел матч. Это не только зрелищно, но и полезно в профессиональном плане.

Помимо телевизионной составляющей, по словам Коллины, использование нательных камер станет ценным инструментом для анализа и обучения арбитров. Возможность наблюдать за матчем с той же позиции, с которой судья оценивает игровые эпизоды, позволит более точно разбирать решения и действия рефери:

— Нам важно понимать, как именно судья воспринимает тот или иной момент, что он видит в конкретную секунду и почему принимает определенное решение. Такие кадры помогут глубже анализировать судейские ошибки и успехи, а также усовершенствовать процесс подготовки арбитров, — подчеркнул Коллина.

Эксперимент будет впервые опробован на Клубном чемпионате мира, который состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 36 сильнейших клубов со всего мира — и он обещает стать самым масштабным в истории соревнования.

ФИФА продолжает активно внедрять технологические новации в футбол. Камеры на судьях — еще один шаг в сторону большей прозрачности и вовлеченности аудитории. Такое решение уже вызвало интерес как у телекомпаний, так и у футбольного сообщества в целом.

Напомним, ранее в футбольных матчах уже применялись различные технические решения, такие как система VAR, автоматическая фиксация офсайдов и микрофоны для судей. Однако впервые фанатам дадут возможность буквально "встать на место" арбитра и увидеть игру его глазами.

Таким образом, клубный чемпионат мира 2025 года не только станет спортивным праздником мирового масштаба, но и откроет новое измерение в трансляции футбольных матчей — более динамичное, живое и эмоциональное.