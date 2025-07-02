«Манчестер Юнайтед» добавил к своему шорт-листу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса

Дата публикации: 02-07-2025 17:15

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск вариантов для усиления линии атаки и, по сообщениям английской прессы, добавил к своему шорт-листу нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Интерес к игроку обусловлен желанием руководства клуба укрепить атакующий потенциал команды, однако возможный трансфер будет зависеть от способности «красных дьяволов» освободить бюджет за счёт продажи кого-то из нынешних футболистов.

Как сообщается, «МЮ» уже провёл предварительные переговоры с представителями «Астон Виллы», чтобы выяснить, на каких условиях возможен переход 28-летнего форварда. При этом в клубе прекрасно осознают, что прежде чем делать какие-либо конкретные предложения, необходимо разгрузить зарплатную ведомость и получить средства от продажи игроков.

В качестве основного кандидата на уход рассматривается датский нападающий Расмус Хойлунд. Напомним, что он пополнил состав «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, перейдя из «Аталанты» за внушительные 72 миллиона фунтов стерлингов. Однако адаптация в английском футболе оказалась для Хойлунда крайне сложной. В сезоне 2024/25 он неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов из-за неубедительной игры и слабой реализации моментов. За 52 матча датчанин сумел забить лишь 10 мячей и отдать 4 результативные передачи — показатели, явно не соответствующие ожиданиям от футболиста, за которого был заплачен столь высокий трансферный взнос.

В последние недели всё чаще стали появляться слухи о возможной смене клуба для Хойлунда. Одним из вариантов развития событий может стать аренда. Так, авторитетное издание The Peoples Person сообщило, что миланский «Интер» проявляет интерес к игроку, но готов рассматривать только временное соглашение, без обязательства выкупа.

На этом фоне возможность прихода Олли Уоткинса в «МЮ» выглядит логичным шагом. Английский форвард провёл отличный сезон за «Астон Виллу» и подтвердил свою высокую форму, регулярно отличаясь в Премьер-лиге. Универсальность, работоспособность и способность оказываться в нужной точке в штрафной площади делают его привлекательным вариантом для манкунианцев, особенно с учётом текущих проблем команды с реализацией.

При этом «Астон Вилла» вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков без существенной компенсации. Контракт Уоткинса рассчитан до 2028 года, и клуб рассчитывает на него как на важнейшего элемента своей атаки в ближайшие сезоны. Поэтому «МЮ» предстоит не только освободить место в составе, но и убедить «вилланов» в выгодности сделки.

Ситуация остаётся динамичной: многое будет зависеть от того, удастся ли «Юнайтед» выгодно трудоустроить Хойлунда и выделить средства на трансфер. В противном случае Уоткинс может остаться в Бирмингеме, а «красным дьяволам» придётся искать другие варианты для усиления линии нападения.