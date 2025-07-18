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ЦСКА сделал предложение «Локомотиву» по трансферу Пиняева

Дата публикации: 18-07-2025 10:39

ЦСКА предпринял шаги для приобретения флангового нападающего Сергея Пиняева, на данном этапе карьеры выступающего за «Локомотив».

По данным «Чемпионата», «армейцы» предложили за футболиста сборной России 7 миллионов евро. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку боссам «Локо» эта сумма кажется заниженной. В клубе считают, что сейчас вообще не самое подходящее время для продажи перспективного игрока.

20-летний вингер присоединился к московской команде в январе 2023-го, перейдя из «Крыльев Советов» за 2,6 млн евро. В минувшем сезоне Сергей поучаствовал в 38 встречах за «железнодорожников» в различных турнирах (11 голов, 8 ассистов).

Эксперты «Transfermarkt» оценивают стоимость Пиняева в € 8 млн.

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