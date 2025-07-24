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Агент подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику сборной США

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Представитель хавбека Матко Милевича Леонардо Сегура подтвердил слухи о том, что его подопечный получил оффер от санкт-петербургского «Зенита».

Накануне информация о переговорах появилась в СМИ. Так, по данным аргентинского журналиста Сесара Луиса Мерло, российский топ-клуб направил «Уракану» предложение о выкупе 50% прав на футболиста за $ 2,3 млн. Остальные 50% сохраняются за самим Милевичем.

«Информация верна. Пока это единственное, чем могу поделиться», - приводит слова агента «РИА Новости».

24-летний Милевич, выступающий за команду из чемпионата Аргентины, имеет американское гражданство и уже дважды сыграл за сборную США, отметившись одним забитым мячом.

Ранее в своей карьере атакующий полузащитник, которого аналитики портала «Transfermarkt» оценивают в 4 миллиона евро, защищал цвета «Монреаля» и «Ньюэллс Олд Бойз».

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