«Спартак» предложил 350 млн рублей «Локомотиву» за Самошникова

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

«Спартак» предпринял новую попытку заполучить защитника «Локомотива» Илью Самошникова, сделав предложение о трансфере в размере 350 миллионов рублей. Об этом стало известно из информации, опубликованной в Telegram-канале «Мутко против».



Это уже повторное обращение «Спартака» к «железнодорожникам» по поводу данного игрока. Ранее «красно-белые» были готовы выделить на сделку 300 млн рублей, но получили отказ. Отмечается, что «Спартак» рассматривает Самошникова как ценное приобретение, учитывая его универсальность и умение эффективно действовать на обоих флангах, активно поддерживая атаки.



Однако, по информации «Чемпионата», в «Локо» не в восторге от предложенных «народной командой» 350 миллионов. Боссы «красно-зелёных» оценивает Илью значительно выше и рассчитывают получить за его переход сумму, близкую к ₽ 465 млн, что эквивалентно почти 5 миллионам евро.



Самошников является игроком столичного «Локомотива» с лета 2023-го. Контракт между сторонами актуален до конца мая 2027 года. В недавно стартовавшем сезоне фулбек выходил на поле два раза и не отметился результативными действиями.



Эксперты «Transfermarkt» оценивают 27-летнего россиянина в € 3,5 млн.