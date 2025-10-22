Во Франции выделили ключевую проблему Забарного после удаления в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 22-10-2025 09:39

В матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября, французский клуб ПСЖ одержал впечатляющую победу на выезде над немецким «Байером» со счетом 7:2.

В составе парижан с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который, к сожалению для своей команды, был удалён на 37-й минуте матча за нарушение правил против соперника.

Известная бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло прокомментировала выступление 23-летнего украинского защитника, выделив главную слабость игрока. По ее мнению, Забарный не умеет вовремя признавать поражение в индивидуальных дуэлях и упорно продолжает борьбу даже там, где это не имеет смысла и может привести к негативным последствиям:

«Меня несколько раздражает, что Забарный не желает уступать в единоборствах. Порой, в определённых эпизодах, лучше отступить и не продолжать борьбу, чтобы сохранить своё преимущество и не ухудшить ситуацию на поле. Риск получить красную карточку и остаться в меньшинстве слишком велик.

В одном из эпизодов он заметил, что оппонент его опережает, но всё равно продолжил физическое противостояние. В итоге дуэль была проиграна. Мне кажется, у Забарного отсутствует умение вовремя остановиться и признать поражение», — резюмировала Лор Булло.

Данная реплика от бывшей французской футболистки вызвала резонанс в футбольных кругах и подтолкнула к обсуждению характера защитника ПСЖ. Эксперты отмечают, что такая черта, как упорство, без сомнения важна для профессионального спортсмена, однако умение правильно оценивать ситуацию и контролировать эмоции — не менее значимо, особенно в высокотурнирных матчах Лиги чемпионов, где каждый момент может повлиять на исход игры.

Стоит отметить, что несмотря на удаление Забарного, ПСЖ сумел показать впечатляющий футбол и обеспечить убедительный результат. Однако подобные моменты с игроком сборной Украины напоминают о важности тактической дисциплины и умения принимать решения под давлением.