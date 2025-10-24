«Манчестер Юнайтед» определился с шорт-листом из шести полузащитников на 2026 год

Дата публикации: 24-10-2025 09:47

«Манчестер Юнайтед» планирует существенно укрепить свою полузащиту в 2026 году, подписав двух новых футболистов на ключевые позиции. Главный тренер команды Рубен Аморим надеется преобразовать среднюю линию, чтобы она стала быстрее, мощнее и агрессивнее, соответствуя современным стандартам топ-клубов Премьер-лиги. В связи с этим руководство клуба уже определило приоритетные цели и составило короткий список из шести потенциальных новичков, на которых будет обращено особое внимание в следующем сезоне. Об этом сообщает издание talkSPORT.

По информации журналистов, в списке интересов манкунианцев оказались такие перспективные исполнители как Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Конор Галлахер (ныне выступающий за «Атлетико» Мадрид), а также Андрей Сантос («Челси»). Все они обладают разноплановыми качествами и имеют значительный потенциал для дальнейшего роста.

Также отмечается, что летом возможна продажа нынешних полузащитников Бруну Фернандеша и Кобби Майну, если поступят подходящие предложения, что может способствовать обновлению состава и увеличению бюджета для новых покупок. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» к началу нового сезона значительно изменит центр поля и станет одной из самых динамичных команд Англии.