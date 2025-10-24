Том Локьер, восстановившийся после сердечного приступа, заключил соглашение с новой командой

Дата публикации: 24-10-2025 09:47

Экс-защитник английского клуба «Лутон Таун» Том Локьер, который недавно перенёс серьёзные проблемы со здоровьем, продолжит карьеру футболиста. Официальный сайт «Бристоль Роверс» сообщает, что 29-летний валлиец подписал контракт с клубом сроком на один год. Примечательно, что в декабре 2023 года Локьер прямо во время матча 17-го тура АПЛ против «Борнмута» пережил остановку сердца, после чего был срочно госпитализирован и ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.

Локьер уже хорошо знаком болельщикам «Бристоль Роверс», ведь именно здесь он проходил юношескую подготовку и начинал свою профессиональную карьеру, выступая за «пиратов» с 2012 по 2019 год. После этого защитник играл за такие клубы, как «Чарльтон Атлетик» и «Лутон Таун», где успел зарекомендовать себя как надёжный игрок обороны. Теперь Том возвращается в команду, которая стала для него второй семьёй, чтобы вновь радовать поклонников своей преданностью и стойкостью.

На сегодняшний день «Бристоль Роверс» занимает 16-е место в турнирной таблице Второй английской лиги и рассчитывает, что возвращение опытного защитника укрепит оборону и поможет коллективу подняться выше в standings. История Тома Локьера стала символом мужества и желания не сдаваться, несмотря на жизненные испытания.