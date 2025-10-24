Арсен Венгер: «Арсенал» обязательно станет чемпионом в этом сезоне

Дата публикации: 24-10-2025 09:48

Легендарный французский наставник, бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и нынешний руководитель технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер, поделился своим взглядом на шансы «канониров» в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. Сейчас коллектив из Лондона занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, демонстрируя стабильную и высокую игру.

«Сумеет ли «Арсенал» завоевать титул в этом сезоне? Абсолютно уверен, что да. Может показаться, что я повторяю это ежегодно, но сейчас у «Арсенала» действительно есть все необходимые ресурсы для борьбы на высшем уровне. Состав сбалансирован, команда готова к любой конкуренции и может достойно отвечать на возникшие трудности.

В прошлом сезоне отсутствие Кая Хаверца и Букайо Сака стало для «Арсенала» критичным, однако на этот раз состав значительно укрепился. Команду усилили такие таланты, как Нони Мадуэке, Эберечи Эзе, а также Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Оборона тоже может похвастаться глубиной: Кристьян Москера уверенно действует сзади, а на флангах и в центре обороны у тренерского штаба есть варианты для ротации. Молодой Майлз Льюис-Скелли пока только интегрируется в основной состав, но он уже игрок сборной Англии, что говорит о его потенциале», — цитирует Венгера Sports Illustrated.

Эксперты и болельщики с интересом наблюдают, сможет ли «Арсенал» реализовать свои амбиции и завоевать долгожданный чемпионский титул, учитывая поддержку от легенды клуба и прочную команду.