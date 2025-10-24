Алонсо готов расстаться с любым футболистом «Реала», кроме Мбаппе, чтобы заполучить лидера «Ювентуса»

Дата публикации: 24-10-2025 09:49

Мадридский «Реал» проявляет активный интерес к талантливому крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу. Об этом сообщил агент Джованни Бранчини в рамках интервью для портала Tuttomercatoweb.

Как отмечает Бранчини, наставник «сливочных» Хаби Алонсо настолько заинтересован в приобретении 20-летнего турецкого футбольного вундеркинда, что готов рассмотреть продажу любого игрока нынешнего состава, кроме французской звезды атаки Килиана Мбаппе. Для Алонсо именно Йылдыз стал приоритетной трансферной целью будущего межсезонья, и для его перехода в испанский клуб руководство «Реала» не жалеет ресурсов.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел за «Ювентус» уже 14 матчей во всех официальных турнирах. За это время молодой вингер забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, что говорит о его высокой полезности и отличной форме. Контракт турецкого нападющего с «Ювентусом» действует до лета 2029 года, а по данным авторитетного портала Transfermarkt, его рыночная стоимость уже сейчас достигает € 75 млн.

Судя по всему, этим летом трансферная сага вокруг Йылдыза может оказаться одной из самых громких в Европе.