«Шахтёр» уступил «Легии», пропустив решающий мяч на 94-й минуте в Лиге конференций

Дата публикации: 24-10-2025 09:51

В рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 состоялся интересный поединок между донецким «Шахтёром» и варшавской «Легией». Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове, Польша. Противостояние завершилось драматичной победой хозяев поля — 2:1 в пользу польского коллектива.

Счёт в поединке открыл полузащитник «Легии» Рафал Аугустыняк уже на 16-й минуте встречи, отличившись точным ударом. После перерыва, на 61-й минуте нападающий «Шахтёра» Лука Мейреллес восстановил паритет, отличившись после быстрой атаки гостей. Судьба матча решилась в компенсированное арбитром время, когда всё тот же Аугустыняк забил второй свой мяч — этот гол и стал победным, принеся варшавянам заслуженные три балла.

После этого тура донецкий «Шахтёр» остался с тремя очками в своём активе, которые команда добыла в предыдущей встрече против «Абердина» (3:2). Для «Легии» эта виктория стала первой — ранее польская команда проиграла «Самсунспору» (0:1). В третьем туре «Шахтёр» сыграет дома с исландским «Брейдабликом», а «Легия» отправится в гости к словенскому «Целе».

Матч получился насыщенным и не оставил равнодушным болельщиков обеих команд, а интрига сохранялась до последних секунд встречи.