Маркус Рашфорд, нападающий «Барселоны», поделился мнением о «Реале» накануне Эль Класико в Ла Лиге

Дата публикации: 24-10-2025 09:52

Форвард футбольного клуба «Барселона» Маркус Рашфорд рассказал о своих ожиданиях и настрое команды на предстоящий принципиальный матч с мадридским «Реалом», который пройдёт в рамках десятого тура Ла Лиги. В это воскресенье, 26 октября, каталонцы отправятся на один из самых знаменитых стадионов Европы — «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где попробуют одержать важную победу в главном испанском дерби, известном как Эль Класико.

«У «Реала» действительно очень мощный состав и выдающийся тренер. В этом сезоне они демонстрируют отличные результаты, и это неудивительно — у них собраны топовые футболисты мирового класса, которые способны в любой момент изменить ход игры. Конечно, мы ожидаем крайне сложного и напряжённого противостояния, которое, уверен, получится зрелищным для болельщиков,» — отметил Рашфорд.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы добиться победы. Понимаем, что матч будет нелёгким, однако команда настроена решительно. Если нам удастся реализовать задуманное и воплотить в жизнь игровой план, нас ждёт по-настоящему великий вечер. Такие матчи делают футбол особенным,» — приводит слова нападающего издание Barça Universal в соцсети X.