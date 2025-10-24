Киевское «Динамо» крупно уступило «Самсунспору» во втором туре Лиги конференций

Дата публикации: 24-10-2025 09:53

Завершился поединок второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026, в котором турецкий «Самсунспор» принимал на своём поле украинское «Динамо» из Киева. Матч прошёл на стадионе «Самсун Ени 19 Майис» в городе Самсун (Турция) и в итоге завершился убедительной победой хозяев со счётом 3:0.

Игра началась для гостей неудачно — уже на 2-й минуте полузащитник Энтони Мусаба забил быстрый гол, открыв счёт в матче. Этот мяч придал «Самсунспору» уверенность, и команда продолжала активно атаковать ворота соперника. На 34-й минуте форвард Мариус Муандилмаджи удвоил преимущество своей команды, а уже во втором тайме, на 62-й минуте, датский полузащитник Карло Хольс довёл результат до крупного — 3:0 в пользу турецкого клуба.

Таким образом, после двух сыгранных туров «Динамо» занимает 34-е место в таблице Лиги конференций, не набрав ни одного очка — киевляне потерпели уже второе подряд поражение на нынешнем этапе соревнований. В то же время «Самсунспор» записал в свой актив шесть очков из шести возможных и теперь располагается в верхней части турнирной таблицы, уверенно начав свою кампанию в турнире. Теперь украинской команде предстоит серьёзная работа над ошибками, чтобы улучшить положение и побороться за выход из группы.