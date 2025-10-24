«Панатинаикос» сообщил о назначении Рафаэля Бенитеса новым тренером

Дата публикации: 24-10-2025 19:12

Пресс-служба греческого футбольного клуба «Панатинаикос» официально сообщила о назначении нового главного тренера. Им стал опытный испанский специалист Рафаэль Бенитес, который прославился благодаря своим успехам на международной арене. Соответствующее заявление было опубликовано на странице клуба в социальной сети X.

Бенитес широкую известность получил, работая с «Валенсией», где дважды приводил команду к победе в чемпионате Испании, а также выигрывал Кубок УЕФА. Позже он был назначен главным тренером «Ливерпуля», под руководством которого английский клуб добился исторической победы в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 2004/2005 и выиграл ряд других трофеев. За свою долгую тренерскую карьеру испанец работал с ведущими клубами Европы, включая «Челси», «Интер», «Реал Мадрид» и «Наполи».

Последним местом работы Рафаэля Бенитеса была испанская «Сельта» из Виго, которую он возглавлял с июля 2023 года по март 2024-го. В «Панатинаикосе» Бенитес сменит Руя Виторию, который ранее руководил командой. Болельщики надеются, что под руководством нового тренера команда сможет добиться новых успехов как на внутренней арене, так и в европейских турнирах.