"Sheffield Wednesday" переведут под внешнее управление

Дата публикации: 24-10-2025 19:20

Футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей» оказался на грани банкротства — об этом сообщает издание The Sun. Руководство клуба вынуждено было подать официальное заявление о начале процедуры банкротства, поскольку организацию могут ожидать значительные штрафные санкции со стороны футбольных и финансовых органов Великобритании.

Утром 24 октября в клубе прошло экстренное собрание сотрудников, на котором планировалось решить вопрос о назначении нового антикризисного управляющего. По предварительной информации, функции администратора будет выполнять организация Begbies Traynor, которая уже имеет опыт работы с обанкротившимися компаниями в Спортиндустрии.

Выступающий в Чемпионшипе «Шеффилд Уэнсдей» в последние месяцы оказался в непростой финансовой ситуации. Болельщики не скрывают своего разочарования, возлагая всю ответственность за происходящее на владельца клуба Дейфона Чансири, чья политика привела к накоплению долгов. На данный момент у клуба образовалась задолженность перед налоговой службой Великобритании в размере около £1 млн. Недавно организации было вручено официальное ходатайство о ликвидации, что ставит под угрозу не только её существование, но и судьбу многочисленных сотрудников и игроков.

Дополнительные проблемы клубу создает Английская футбольная лига (EFL), которая предъявила «Шеффилд Уэнсдей» обвинения в многочисленных нарушениях, связанных с задержками выплаты зарплаты футболистам и невыполнением финансовых обязательств. Это может привести к дальнейшей потере очков и новым штрафам.

Между тем, «Шеффилд Уэнсдей» — клуб с богатой историей. Команда является четырёхкратным чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок страны и один раз становилась обладателем Кубка лиги. Однако все заслуги прошлого не спасли клуб от тяжёлого кризиса.

Согласно турнирной таблице Чемпионшипа текущего сезона, после 11 встреч «Шеффилд Уэнсдей» заработал всего шесть очков и теперь замыкает чемпионскую гонку, занимая последнее место. Будущее знаменитой команды оказывается под большим вопросом, и тысячи преданных болельщиков надеются на чудо, которое поможет спасти исторический клуб от исчезновения с футбольной карты Англии.