«Зенит» одолел московское «Динамо» в 13-м туре РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретились футбольные клубы «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Интересная и напряжённая встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1. Поединок проходил на стадионе «Газпром Арена» при поддержке болельщиков, а судьёй матча был назначен Алексей Сухой.

В первом тайме, на 26-й минуте, бразильский полузащитник гостей Бителло отправил мяч в ворота соперника, выведя «Динамо» вперёд. Однако уже к концу первого тайма, на 42-й минуте, петербуржцы восстановили равновесие на табло усилиями Андрея Мостового, поразившего ворота столичной команды. Ключевым моментом второго тайма стал гол Густаво Мантуана на 71-й минуте, который вывел «Зенит» вперед и, как оказалось, принёс им три очка. На 85-й минуте кипер гостей Курбан Расулов первоначально получил красную карточку за фол, однако после просмотра системы видеопомощи судье (VAR) был ограничен лишь жёлтой карточкой.

После этой победы «Зенит» уверенно держится на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, набрав 26 очков, а «Динамо» с 16 баллами располагается на девятом месте. Оба коллектива продолжают борьбу за высшие строчки чемпионата.

В следующем туре, который состоится 1 ноября, сине-бело-голубые на домашнем поле примут московский «Локомотив», а «Динамо» отправится в гости к казанскому «Рубину». Эти матчи обещают быть не менее захватывающими и станут очередным испытанием для лидеров российского футбола.