Джейми Варди прокомментировал свой первый гол за «Кремонезе»

Дата публикации: 26-10-2025 21:51

Новичок итальянского клуба «Кремонезе», нападающий Джейми Варди рассказал о своих впечатлениях после того, как сумел отличиться дебютным голом в Серии А. Английский футболист забил свой первый мяч за «Кремонезе» в поединке 8-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который завершился ничьей 1:1.

«Я, конечно, рад первому голу в новом чемпионате, но хотелось бы, чтобы команда победила. Тем не менее, считаю, что наше движение вперёд идет в правильном направлении. Тренер Никола всегда может рассчитывать на меня, я стараюсь находиться в отличной форме и быть готовым помочь команде в любой момент, когда это понадобится.

Если сравнивать Премьер-лигу и Серию А, то, на мой взгляд, итальянский футбол гораздо более тактически подкован и построен на контроле мяча, тогда как в Англии игру отличают высокая скорость и динамика. В любом случае суть футбола не меняется — нужно всегда выкладываться на все сто процентов и полностью отдаваться игре.

Пока мой итальянский оставляет желать лучшего, но уже с ближайшей недели планирую заниматься языком интенсивнее. Сейчас могу лишь объясниться простыми фразами на бытовом уровне», — приводит слова Джейми Варди издание «Atalanta Oggi».

Напомним, что знаменитый экс-нападающий «Лестера» присоединился к «Кремонезе» во время летнего трансферного окна.

После этой встречи «Кремонезе» с 11 набранными очками занимает 10-е место в чемпионате Италии, а «Аталанта» располагается на седьмой позиции, имея в активе 12 баллов.