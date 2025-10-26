«Реал» обыграл «Барселону» в «эль класико»: у Мбаппе - гол с игры, но нереализованный пенальти

Дата публикации: 26-10-2025 21:52

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги состоялось легендарное Эль Класико — матч между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Встреча прошла на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где трибуны были заполнены до отказа. Главным арбитром матча был назначен Сесар Сото Градо. В ожесточённой борьбе победу праздновали игроки «Реала», которые выиграли со счетом 2:1.

Матч начался с быстрых атак и напряжённых моментов. Уже на 5-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Барселоны» за нарушение Ламина Ямаля, однако после детального просмотра VAR это решение было отменено. На 12-й минуте Килиан Мбаппе, форвард «Реала», отличился точным дальним ударом, однако и этот гол был аннулирован после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Спустя 10 минут Мбаппе всё-таки открыл счёт точным ударом с линии штрафной. Каталонцы не стали сдаваться и на 38-й минуте полузащитник Фермин Лопес восстановил равновесие. Но на 42-й минуте Джуд Беллингем после красивой комбинации вновь вывел «Реал» вперёд. Во втором тайме напряжение только росло: на 52-й минуте мадридцы могли увеличить преимущество, но Мбаппе не забил пенальти — удар отразил голкипер Войцех Щенсны. На 68-й минуте Беллингем оформил дубль, но и этот гол был отменён из-за положения вне игры.

Концовка матча стала настоящей драмой: в добавленное время, на 90+10-й минуте, полузащитник «Барселоны» Педри получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Благодаря этой победе «Реал» сохраняет лидерство в Ла Лиге, набрав 27 очков за 10 матчей. Каталонцы остались на втором месте, имея 22 балла, а подопечные Хаби Алонсо увеличили свой отрыв до пяти очков. Уже сейчас становится очевидно, что борьба за чемпионство обещает быть крайне напряжённой — впереди ещё немало захватывающих поединков!