«Реал» из Мадрида одержал первую победу в пяти последних «Эль Класико»

Дата публикации: 26-10-2025 21:53

В испанской Ла Лиге состоялся центральный матч 10-го тура, в котором на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сошлись давние соперники – «Реал» и «Барселона». В напряжённой борьбе победу одержали хозяева поля. Итоговый счёт встречи – 2:1 в пользу мадридского клуба. Эта виктория стала для «сливочных» первой за последние пять «эль класико», что прервало серию неудачных выступлений против принципиального соперника.

Напомним, ранее каталонцы неоднократно обыгрывали «Реал»: в 11-м и 35-м турах предыдущего чемпионата Испании «Барселона» праздновала победы со счётом 4:0 и 4:3. Кроме этого, сине-гранатовые добивались успеха и в финальных матчах Кубка страны (3:2), а также в играх за Суперкубок Испании, когда выиграли с результатом 5:2.

Благодаря победе в принципиальном противостоянии, «Реал» укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 27 очков после десяти проведённых туров. «Барселона» с 22 очками теперь занимает второе место. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо увеличили своё преимущество над ближайшим преследователем в борьбе за золотые медали чемпионата Испании до пяти очков, что значительно приближает их к заветной цели.

