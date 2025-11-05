Рафинья рассказал, ощущает ли он конкуренцию со стороны Ямаля

Дата публикации: 05-11-2025 01:52

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья прокомментировал ситуацию с конкуренцией в команде и выразил свое мнение о молодом таланте каталонского клуба, 18-летнем вингере Ламине Ямале. Его спросили, ощущает ли он соперничество со своим юным партнером по команде и воспринимает ли его в качестве прямого конкурента за место в основном составе.

«Нет, такого соперничества между нами просто нет, — заявил Рафинья. — На самом деле, что действительно существует между нами — это постоянное стремление работать на пределе возможностей, подталкивать друг друга становиться лучше, а также совместно помогать команде добиваться побед. На поле между нами всегда здоровая конкуренция, но всё проходит в конструктивном ключе — здесь нет места переходу на личности или каким-то конфликтам. За пределами футбольного поля у нас отличные отношения: мы поддерживаем друг друга и вне стадиона. Для меня Ламин — как член семьи, и это очень важно», — приводит слова бразильца издание Sport.es, ссылаясь на интервью для GQ Hype.

Таким образом, Рафинья подчеркнул атмосферу единства и взаимопомощи внутри «Барселоны» даже среди игроков, соперничающих за одну позицию, отметив, что ключом к успеху команды является командный дух и поддержка друг друга в любых ситуациях.