Дата публикации: 07-11-2025 11:58

Вратарь юношеской сборной Украины, а также испанской «Жироны», Владислав Крапивцов прокомментировал недавние слухи в испанских СМИ, связывающие его с интересом таких футбольных гигантов, как «Реал» и «Барселона». Молодой голкипер подчеркнул, что относится к этим сообщениям спокойно и не видит смысла обсуждать их подробно.

«Совершенно спокойно отреагировал. Не о чем говорить вообще», – лаконично заявил Владислав Крапивцов, демонстрируя уверенность и зрелость в своих словах.

Отметим, что в текущем сезоне Крапивцов провел три официальных матча за «Жирону», в которых пропустил восемь голов. Несмотря на статистику, молодой вратарь продолжает совершенствоваться и привлекать внимание ведущих клубов Европы своей игрой и потенциалом.

Кроме того, недавно известный в украинском футболе эксперт и легенда киевского «Динамо», Алексей Михайличенко, высказал свое мнение о перспективах Владислава Крапивцова. Михайличенко отметил, что молодой голкипер обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть на высоком уровне, а интерес со стороны каталонской «Барселоны» подтверждает, что за ним внимательно следят лучшие клубы континента.

Владислав Крапивцов уже давно зарекомендовал себя как надежный игрок в составе юношеской сборной Украины, демонстрируя стабильность и способность выдерживать давление на международном уровне. Его карьерный путь в испанском клубе «Жирона» представляет собой важный этап для развития и расширения опыта, что, несомненно, поможет в дальнейшем достичь новых высот в европейском футболе.

Таким образом, несмотря на ранний этап карьеры и некоторую критику по статистике пропущенных голов, Крапивцов находится на правильном пути и демонстрирует перспективы, которые не оставляют равнодушными ведущие футбольные клубы. Впереди у него еще много работы, но уже сейчас можно смело говорить о том, что его имя будет часто звучать в футбольных кругах и СМИ.