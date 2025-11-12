«Арсенал» нацелен на приглашение главного скаута «Наполи»

Дата публикации: 12-11-2025 13:31

Лондонский «Арсенал» ведёт активные переговоры с Маурицио Микели, руководителем скаутского отдела итальянского «Наполи». Об этом сообщает издание Football Italia. По данным источника, английский клуб намерен пригласить 57-летнего специалиста на руководящую должность в собственный департамент по подбору игроков. Переговоры между сторонами, как отмечается, уже вышли на продвинутую стадию, и в ближайшее время стороны могут достичь соглашения.

Микели считается одним из наиболее уважаемых специалистов в сфере скаутинга в итальянском и европейском футболе. За годы своей работы он заработал репутацию профессионала с тонким чутьём на таланты и глубоким пониманием трансферного рынка. Именно Микели приписывают открытие таких звёзд, как Марек Гамшик, Ким Мин Джэ и Хвича Кварацхелия — футболистов, которые в своё время стали ключевыми фигурами своих клубов и принесли «Наполи» огромную спортивную и финансовую выгоду.

В структуре неаполитанского клуба Микели отвечает не только за поиск перспективных игроков, но и за стратегическое развитие скаутской сети. Благодаря его работе «Наполи» стал одним из образцов для подражания в вопросах эффективного использования бюджета и выявления скрытых талантов на международной арене. Руководство «Арсенала» видит в нём специалиста, который способен укрепить и усовершенствовать систему клубного скаутинга, сделав её ещё более результативной.

Для лондонского клуба подобное усиление кадрового состава — логичный шаг в рамках долгосрочной стратегии развития, ориентированной на поиск и воспитание молодых талантов. «Арсенал» уже давно делает ставку на грамотную работу с перспективными игроками, и приход Микели может стать важным элементом этой концепции. Его опыт, связи и аналитический подход к оценке футболистов могут помочь клубу находить новые имена и укреплять позиции на трансферном рынке.

Отметим, что интерес к Маурицио Микели проявляли и другие клубы. В 2024 году специалист получал предложение от туринского «Ювентуса», однако тогда предпочёл остаться в Неаполе. В прошлом он также работал скаутом в «Удинезе» и занимал должность спортивного директора в «Брешиа». Такой разнообразный опыт позволил ему выстроить широкую сеть контактов и сформировать чёткое понимание принципов успешного селекционного менеджмента.

Если переговоры завершатся успешно, Маурицио Микели может стать ключевой фигурой в реформировании скаутской службы «Арсенала», что особенно важно для клуба, стремящегося укрепить позиции в борьбе за титулы не только в Англии, но и на европейской арене.