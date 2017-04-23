«Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна

Дата публикации: 12-11-2025 16:50

Каталонская «Барселона» всерьёз рассматривает возможность подписания нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна. Как сообщает The Guardian, английский форвард стал главным кандидатом на замену Роберта Левандовского, который, по данным источников, может покинуть клуб уже следующим летом. Руководство «сине-гранатовых» видит в Кейнe идеальное усиление атакующей линии и потенциального лидера команды в ближайшие годы.

По информации издания, каталонцы намерены воспользоваться пунктом в контракте футболиста, предусматривающим возможность выкупа. Сумма потенциального трансфера оценивается примерно в €65 млн. Несмотря на то что финансовое положение «Барселоны» остаётся непростым, в клубе уверены, что смогут реализовать сделку, если Левандовский действительно решит уйти.

В «Барселоне» высоко оценивают не только голевое чутьё Кейна, но и его способность выстраивать игру, опускаться вглубь поля и помогать в организации атак. Руководство клуба считает, что именно такой тип нападающего идеально впишется в игровую философию Хави, где от форварда требуется не просто завершать атаки, но и активно участвовать в созидании.

Гарри Кейн продолжает демонстрировать феноменальную результативность. В текущем сезоне 2025/2026 годов 32-летний английский нападающий провёл 17 матчей за «Баварию», забив 23 гола и сделав три результативные передачи. Эти цифры подтверждают, что Кейн остаётся одним из лучших нападающих современности и способен эффективно играть на самом высоком уровне, несмотря на возраст.

Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до середины 2027 года, однако, по данным The Guardian, руководство «Баварии» не исключает возможности расставания с футболистом, если поступит предложение, соответствующее запрашиваемой сумме. Немецкий клуб традиционно не удерживает игроков, если те выражают желание сменить обстановку, а потенциальная прибыль в €65 млн позволит «Баварии» инвестировать средства в развитие состава.

Сама сделка, если она состоится, может стать одной из самых громких в следующем трансферном окне. Для «Барселоны» это станет не просто спортивным усилением, но и важным имиджевым шагом. Гарри Кейн — один из самых узнаваемых футболистов мира, капитан сборной Англии, и его приход укрепит позиции клуба как в спортивном, так и в коммерческом плане.

Тем временем Роберт Левандовский, с момента перехода из «Баварии» в 2022 году, провёл за «Барселону» более 100 матчей, забив свыше 70 голов. Однако в последнее время руководство клуба всё чаще обсуждает вопрос омоложения состава и обновления атакующей линии. Сам Левандовский, которому летом исполнится 37 лет, также не исключает возможности завершения карьеры в одном из клубов Саудовской Аравии или США.

Если трансфер Гарри Кейна всё же состоится, он станет не только преемником Левандовского, но и ключевой фигурой в новом этапе развития «Барселоны». Каталонцы рассчитывают, что опыт, лидерские качества и голевая стабильность англичанина помогут команде вернуться на вершину Ла Лиги и вновь претендовать на победу в Лиге чемпионов.