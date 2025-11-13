Уэйн Руни снова высказался о своей критике в адрес защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка

Бывший капитан сборной Англии и легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вновь прокомментировал свою критику в адрес защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, уточнив, что не намеревался оскорбить голландца, а лишь высказал профессиональное мнение. Ранее Руни заявил, что ван Дейк, будучи капитаном «Ливерпуля», не сумел в этом сезоне повести команду за собой и продемонстрировать лидерские качества, на что сам голландец ответил: «Меня это не задевает».

В интервью The Overlap Fan Debate Руни подчеркнул, что его задача как футбольного эксперта — быть честным и открытым, даже если его слова вызывают резонанс.

«Сейчас моя работа — высказывать мнение, и я стараюсь быть искренним. Возможно, я действительно перегнул палку, когда сказал, что Вирджил перестал играть после подписания нового контракта. Это сильное заявление, и, возможно, я ошибался. Но если сравнить его нынешнюю игру с тем уровнем, который он показывал раньше, сложно сказать, что он находится в своей лучшей форме», — признался Руни.

По словам экс-нападающего, слова ван Дейка о том, что он общается с командой и старается сплотить игроков, говорят о том, что в коллективе действительно есть определённые проблемы:

«Когда капитан чувствует необходимость собрать команду, поговорить, вывести игроков на ужин, это часто значит, что не всё идеально. А если при этом команда проигрывает четыре матча подряд — что-то явно идёт не так. Одно поражение можно объяснить, но четыре — это тревожный сигнал».

Руни также отметил, что в современном футболе важно уметь абстрагироваться от внешней критики и сосредоточиться на своей игре.

«Не нужно реагировать на каждый комментарий. В моей карьере я слышал критику куда жёстче, чем та, что я высказал о ван Дейке. Главное — отвечать на поле. Если ты лидер, то веди за собой примером, а не словами».

Он привёл пример времён совместной игры с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», когда команда умела адаптироваться под особенности партнёров и при этом сохраняла баланс:

«С Роналду у нас была похожая ситуация — он не всегда активно отрабатывал в обороне, и мы все понимали, что должны работать чуть больше, чтобы компенсировать. Но когда играешь против топ-команд, нужно быть единым целым. Вот это и есть настоящее лидерство — чувствовать, когда нужно взять инициативу и когда объединить команду».

По мнению Руни, лидер — это не только лучший игрок на поле, но и человек, который способен влиять на атмосферу в раздевалке, сохранять спокойствие и уверенность даже в трудные периоды. Он подчеркнул, что уважает Вирджила ван Дейка как защитника и капитана, но считает, что от него ждут большего, особенно когда команда переживает спад.