Франция - Украина 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
13 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Франция
Украина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Украина, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Украина
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
17 Франция зщ Вильям Салиба
15 Франция зщ Ибраима Конате
3 Франция зщ Лука Динь
Франция пз Н'Голо Канте
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
Франция пз Райан Шерки
11 Франция нп Майкл Олисе
18 Франция нп Кристофер Нкунку
10 Франция нп Килиан Мбаппе
12 Украина вр Анатолий Трубин
2 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Украина зщ Виталий Миколенко
11 Украина пз Алексей Гуцуляк
8 Украина пз Руслан Малиновский
18 Украина пз Егор Ярмолюк
15 Украина пз Олег Очеретько
20 Украина пз Александр Зубков
9 Украина нп Роман Яремчук
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Украина0 : 2Франция
04.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. 5-й тур Украина1 : 1Франция
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. 1-й тур Франция1 : 1Украина
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция7 : 1Украина
20.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф. 2-й матч Франция3 : 0Украина
15.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф. 1-й матч Украина2 : 0Франция
15.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Украина0 : 2Франция
06.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Украина1 : 4Франция
21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 14-й тур Украина2 : 2Франция
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 7-й тур Франция2 : 0Украина
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 4-й тур 2 : 2Франция
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 3-й тур Франция3 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Франция2 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Украина0 : 2Франция
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место 0 : 2Франция
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 4-й тур Украина2 : 1
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 3-й тур 3 : 5Украина
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур 1 : 1Украина
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Украина0 : 2Франция
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Украина
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция410
2
Плей-офф
Украина47
3 Исландия44
4 Азербайджан41
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия410
2
Плей-офф
Венгрия45
3 Ирландия44
4 Армения43
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия615
3 Израиль79
4 Эстония74
5 Молдавия61
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия618
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия610
4 Латвия75
5 Андорра71
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

