Дата публикации: 13-11-2025 01:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено ограничить активность сотрудников клуба в социальных сетях и ввести новые правила, касающиеся публикации материалов, связанных с внутренней жизнью команды. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как отмечает источник, в клубе считают необходимым усилить контроль над тем, какой контент сотрудники размещают в своих личных аккаунтах. Новые ограничения направлены на предотвращение публикации «саморекламных» или несанкционированных материалов, которые могут раскрывать закулисные детали работы клуба или нарушать корпоративную конфиденциальность.

Предполагается, что каждому работнику будут выданы обновлённые рекомендации, где будет чётко прописано, какие фото, видео или комментарии недопустимы к публикации без одобрения пресс-службы «МЮ». Под запрет могут попасть материалы из раздевалки, тренировочного центра или внутренних клубных мероприятий, не предназначенные для публичного распространения.

При этом руководство подчёркивает, что речь не идёт о полном запрете на личную активность в соцсетях — сотрудникам по-прежнему разрешат делиться опытом работы в клубе и своими впечатлениями, но только в пределах разумного. Цель нововведения — не ограничить свободу слова, а избежать утечки внутренней информации, которая может быть неправильно интерпретирована или использована конкурентами и СМИ.

Отмечается, что ранее «Манчестер Юнайтед» не сталкивался с серьёзными проблемами в этой сфере, однако в последнее время руководство клуба обеспокоено ростом числа публикаций, в которых сотрудники делятся кадрами с тренировок, неофициальных встреч и рабочих процессов, сопровождая их личными комментариями. Такие посты, по мнению руководителей, создают риск распространения внутренней информации и формируют нежелательные информационные поводы вокруг клуба.

В «МЮ» считают, что эти меры помогут защитить имидж клуба и сохранить профессиональную атмосферу внутри коллектива. Источники подчёркивают, что инициатива носит превентивный характер и направлена на повышение корпоративной дисциплины и прозрачности, а не на ужесточение внутренней цензуры.

Ожидается, что обновлённые рекомендации вступят в силу уже в ближайшие недели.