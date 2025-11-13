Словакия U21 - Казахстан U21 13 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-11-2025 19:00
13 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия U21 - Казахстан U21, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U21
Казахстан U21
Главные тренеры
|Ярослав Кентош
|Денис Николаевич Мамонов
История личных встреч
|14.10.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|2 : 0
|10.10.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|2 : 2
|09.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|2 : 3
|05.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|3 : 0
|17.06.2025
|U21 ЧЕ-2025
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|09.10.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|1 : 0
|08.09.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|0 : 2
|05.06.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа D
|1 : 0
|15.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|3 : 2
|10.10.2024
|U21 ЧЕ-2025 — квалификация
|Группа B
|4 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания U21
|3
|9
|2
|Румыния U21
|3
|7
|3
|Финляндия U21
|3
|6
|4
|Косово U21
|3
|4
|5
|Кипр U21
|3
|0
|6
|Сан-Марино U21
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|4
|12
|2
|Чехия U21
|4
|9
|3
|Болгария U21
|4
|7
|4
|Шотландия U21
|4
|4
|5
|Азербайджан U21
|4
|2
|6
|Гибралтар U21
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова U21
|5
|9
|2
|Швейцария U21
|3
|7
|3
|Франция U21
|2
|6
|4
|Исландия U21
|4
|5
|5
|Эстония U21
|5
|2
|6
|Люксембург U21
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия U21
|4
|10
|2
|Англия U21
|3
|9
|3
|Ирландия U21
|3
|7
|4
|Молдавия U21
|5
|3
|5
|Казахстан U21
|3
|3
|6
|Андорра U21
|6
|3
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Польша U21
|4
|12
|2
|Италия U21
|4
|12
|3
|Черногория U21
|4
|6
|4
|Северная Македония U21
|4
|3
|5
|Швеция U21
|4
|3
|6
|Армения U21
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция U21
|3
|9
|2
|Германия U21
|3
|6
|3
|Грузия U21
|3
|5
|4
|Северная Ирландия U21
|3
|4
|5
|Латвия U21
|3
|1
|6
|Мальта U21
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина U21
|3
|5
|2
|Норвегия U21
|1
|3
|3
|Израиль U21
|3
|3
|4
|Нидерланды U21
|2
|2
|5
|Словения U21
|3
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция U21
|3
|5
|2
|Хорватия U21
|2
|4
|3
|Украина U21
|3
|4
|4
|Венгрия U21
|3
|3
|5
|Литва U21
|3
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|3
|7
|2
|Австрия U21
|3
|4
|3
|Дания U21
|3
|4
|4
|Уэльс U21
|3
|3
|5
|Беларусь U21
|2
|1