00:28 ()
Свернуть список

Словакия U21 - Казахстан U21 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 19:00
13 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D
Словакия U21
Казахстан U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия U21 - Казахстан U21, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия U21
Казахстан U21
Главные тренеры
Словакия Ярослав Кентош
Казахстан Денис Николаевич Мамонов
История личных встреч
14.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D Словакия U212 : 0
10.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D 2 : 2Словакия U21
09.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D 2 : 3Словакия U21
05.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D Словакия U213 : 0
17.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа A. 3-й тур 1 : 2Словакия U21
09.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D 1 : 0Казахстан U21
08.09.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D Казахстан U210 : 2
05.06.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа D Казахстан U211 : 0
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B Казахстан U213 : 2
10.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа B 4 : 3Казахстан U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания U2139
2 Румыния U2137
3 Финляндия U2136
4 Косово U2134
5 Кипр U2130
6 Сан-Марино U2130
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U21412
2 Чехия U2149
3 Болгария U2147
4 Шотландия U2144
5 Азербайджан U2142
6 Гибралтар U2140
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова U2159
2 Швейцария U2137
3 Франция U2126
4 Исландия U2145
5 Эстония U2152
6 Люксембург U2131
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия U21410
2 Англия U2139
3 Ирландия U2137
4 Молдавия U2153
5 Казахстан U2133
6 Андорра U2163
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U21412
2 Италия U21412
3 Черногория U2146
4 Северная Македония U2143
5 Швеция U2143
6 Армения U2140
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция U2139
2 Германия U2136
3 Грузия U2135
4 Северная Ирландия U2134
5 Латвия U2131
6 Мальта U2130
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина U2135
2 Норвегия U2113
3 Израиль U2133
4 Нидерланды U2122
5 Словения U2131
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция U2135
2 Хорватия U2124
3 Украина U2134
4 Венгрия U2133
5 Литва U2131
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U2137
2 Австрия U2134
3 Дания U2134
4 Уэльс U2133
5 Беларусь U2121

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close