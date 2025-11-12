Дата публикации: 12-11-2025 16:52

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою дочь Алану Мартину с восьмилетием. Поводом стал день рождения девочки, который отмечается 12 ноября.

В своём официальном аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) 40-летний футболист опубликовал трогательное сообщение, сопроводив его совместной фотографией:

«Поздравляю, моя дорогая! Папочка тебя очень любит!» — написал Роналду, добавив несколько сердечек и эмодзи.

Публикация быстро набрала сотни тысяч лайков и комментариев от поклонников звёздного форварда по всему миру. Многие фанаты поздравили Алану Мартину и отметили, что семейная сторона жизни Роналду ничуть не менее вдохновляющая, чем его спортивная карьера.

Алана Мартина — дочь Криштиану Роналду и его возлюбленной, испанской модели Джорджины Родригес. Девочка родилась 12 ноября 2017 года и является одной из трёх дочерей футболиста. Всего у Криштиану пятеро детей: два сына — Криштиану Роналду-младший и Матео, а также три дочери — Алана Мартина, Ева и Белла Эсмеральда. Семья Роналду живёт вместе в Саудовской Аравии, где нападающий выступает за «Аль-Наср».

Несмотря на насыщенный график и плотный календарь матчей, Роналду регулярно делится моментами из семейной жизни, показывая, что уделяет детям и Джорджине максимум внимания. Его публикации с семьёй часто становятся вирусными, ведь для многих болельщиков Криштиану — пример не только профессионального спортсмена, но и заботливого отца.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду демонстрирует отличную форму. Восьми матчей ему хватило, чтобы забить девять голов и отдать одну результативную передачу. Помимо этого, португалец продолжает блистать и на международной арене: в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года он провёл четыре встречи, отметившись пятью забитыми мячами.

Напомним, финальный турнир ЧМ-2026 состоится сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Роналду ранее признавался, что этот чемпионат, вероятно, станет последним в его карьере, однако он намерен подойти к нему в оптимальной форме и продолжать радовать болельщиков своей игрой.

Таким образом, личный праздник семьи Роналду совпал с очередным этапом успешного сезона самого титулованного бомбардира в истории футбола, для которого семья остаётся главной мотивацией на пути к новым достижениям.