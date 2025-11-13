«Ньюкасл» проявляет интерес к Гарнеру из «Эвертона» - переход возможен зимой или летом

Дата публикации: 13-11-2025 12:53

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» проявляет всё больший интерес к одному из ключевых игроков «Эвертона» — молодому полузащитнику Джеймсу Гарнеру. Как сообщает издание CaughtOffside со ссылкой на инсайдеров Football Insider, скауты и руководство «Ньюкасла» уже давно присматриваются к талантливому игроку, считая, что он сможет значительно усилить среднюю линию команды. Учитывая текущее положение дел с контрактом футболиста, руководство «сорок» надеется заполучить Гарнера на максимально выгодных условиях, чтобы добавить глубину и вариативность в свой состав.

Действующий контракт Джеймса Гарнера с «Эвертоном» рассчитан до окончания текущего сезона. На сегодня стороны не смогли договориться о новом соглашении, несмотря на усилия клуба и предложения по условиям пролонгации. Такая неопределённость позволяет другим командам вести предварительные переговоры с агентом футболиста по поводу возможного перехода. Для «Ньюкасла» это означает шанс сделать выгодное приобретение, не превышая границы бюджета.

Руководство «Ньюкасла» рассматривает сразу несколько сценариев развития событий касательно возможного подписания Джеймса Гарнера. Один из вариантов — попытаться договориться о трансфере уже в январе, предложив «Эвертону» скромную компенсацию, чтобы не терять игрока бесплатно в будущем. Такой ход позволит Гарнеру сразу интегрироваться в новый коллектив и пройти адаптацию к требованиям тренерского штаба Эдди Хау. Альтернативная стратегия подразумевает ожидание завершения сезона и заключение контракта с полузащитником на правах свободного агента, если переговоры с «Эвертоном» так и не завершатся успешно.

В текущем сезоне-2025/2026 Джеймс Гарнер принял участие в 11 матчах за «Эвертон», став одним из заметных исполнителей в составе «ирисок». В этих встречах полузащитник отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу, доказав свою стабильность и индивидуальный уровень мастерства. Такая статистика только подогревает интерес со стороны «Ньюкасла» и других потенциальных претендентов на переход молодого англичанина.

Согласно свежим данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Джеймса Гарнера оценивается в €22 миллиона, что является отражением его потенциала, возраста и вклада в игру команды. Однако приближение к концу контракта может заставить «Эвертон» рассмотреть предложения с меньшей трансферной стоимостью, чтобы избежать потери игрока без компенсации. В свою очередь, для «Ньюкасла» это возможность усилить состав перспективным англичанином, обладающим опытом игры в АПЛ, без существенных финансовых затрат.

Таким образом, ближайшие месяцы станут решающими для будущего Джеймса Гарнера: либо он останется в «Эвертоне», согласившись на новый контракт, либо может отправиться осваивать новые горизонты в составе амбициозного «Ньюкасла», который, как и прежде, стремится укрепить свою позицию в элите английского футбола.