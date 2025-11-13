Головин - о капитанской повязке в «Монако»: «Не стремлюсь вновь стать капитаном»

Дата публикации: 13-11-2025 14:54

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал решение клуба передать капитанскую повязку другому игроку. Футболист признался, что не стремится вновь занять эту роль и спокойно относится к изменениям в иерархии команды.

«Я не собираюсь возвращать себе капитанскую повязку. Честно говоря, не горю желанием быть капитаном в “Монако”. Это было общее решение — капитаном теперь является Закария. Он разговаривает на пяти языках, поэтому ему проще взаимодействовать со всеми игроками в команде. Для меня это совершенно не проблема», — приводит слова Головина издание «Советский спорт».

Российский полузащитник подчеркнул, что основная задача каждого футболиста — помогать команде результатом на поле, а не бороться за формальный статус. По словам Головина, ему гораздо важнее сохранять стабильность в игре и приносить пользу клубу своей эффективностью, чем носить капитанскую повязку.

С момента перехода в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА Головин стал одним из ключевых футболистов французского клуба. За семь сезонов в составе монегасков он провёл 241 матч, забил 36 голов и сделал 40 результативных передач. Российский хавбек неоднократно признавался болельщиками и экспертами одним из самых стабильных игроков команды, а также несколько раз входил в символическую сборную тура Лиги 1.

Ранее Головин уже исполнял обязанности капитана «Монако» в ряде матчей, однако, как отмечают французские СМИ, футболист никогда не придавал этому особого значения. По их данным, Александр пользуется большим уважением в раздевалке и остаётся одним из неформальных лидеров коллектива, даже без официального статуса капитана.

Выбор нового капитана в лице швейцарского полузащитника Дениса Закарии, по мнению Головина, является логичным шагом. Он отметил, что Закария обладает лидерскими качествами и способен объединять команду благодаря своему языковому опыту и умению находить общий язык с игроками разных национальностей.

Таким образом, для Головина вопрос капитанской повязки — скорее формальность. Он остаётся сосредоточенным на своих игровых задачах и намерен помогать «Монако» бороться за высокие позиции в чемпионате Франции и за выход в еврокубки.