Дата публикации: 01-12-2025 20:42

Футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в усилении состава в центре поля и проявляет конкретный интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает известное спортивное издание Caught Offside. Английский гранд намерен рассмотреть возможности его трансфера уже в ближайшее трансферное окно. По информации СМИ, "Ливерпуль" впечатлён универсальностью и молодым возрастом французского хавбека, который в "Реале" уверенно борется за место в основном составе.

На данный момент у Эдуарду Камавинга действует долгосрочное соглашение с мадридским клубом - контракт рассчитан до лета 2029 года, что говорит о доверии со стороны руководства "Реала". По актуальным данным с портала Transfermarkt, рыночная стоимость талантливого хавбека составляет примерно €50 млн. Это отражает высокий потенциал игрока и его значимость для текущей команды.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 14 официальных матчах во всех соревнованиях за "Реал". В этих играх Эдуарду Камавинга сумел отличиться одним забитым мячом, а также отметился одной результативной передачей, что подчеркивает его вклад не только в оборону, но и в атаку. Таким образом, полузащитник демонстрирует стабильную игру и является важной фигурой для мадридцев.