Главный тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: Сарр не сыграет в ближайших двух матчах недели

Дата публикации: 03-12-2025 01:14

Главный тренер футбольного клуба «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал текущее состояние здоровья полузащитника Исмаила Сарра, получившего недавно травму.

«Исмаила выбыл из строя, - заявил Гласнер. - На первый взгляд, всё не так критично, однако он точно пропустит обе предстоящие встречи на этой неделе. Мы надеемся, что у него будет шанс вернуться к моменту, когда стартует Кубок африканских наций.

Что касается остальных игроков, то они чувствуют себя хорошо. Борна Соса всё ещё не готов выйти на поле, однако все остальные, кто играл в воскресенье, тренируются в обычном режиме и находятся в полном порядке. У Сарра травма связок, но к счастью, полного разрыва нет — есть некоторые повреждения. Доктора уверяют, что делают всё возможное для его скорейшего выздоровления. Мы рассчитываем, что Исмаил сможет восстановиться к началу Кубка Африки и, возможно, сыграет за нас один-два матча до его старта, если сроки позволят. Однако однозначно говорить пока рано. Сложно предугадать, как быстро пройдёт восстановление.

Есть вероятность, что на лечение понадобится больше времени, чем мы планировали, - уточнил специалист. - Сейчас у него сильная опухоль на лодыжке, процесс требует времени, поэтому всё ещё существует риск, что Исмаил пропустит не только ближайшие игры, но и сам турнир Кубка африканских наций. Сейчас обе ситуации возможны: он может восстановиться и успеть сыграть за нас и в сборной, а может потребоваться более длительная пауза. Мы ждём дальнейших новостей, внимательно следим за динамикой восстановления и надеемся на лучшее», - приводит слова Гласнера Sky Sports.