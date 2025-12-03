«Реал» верит в Хаби Алонсо и не связывает его будущее с результатами ближайших матчей

Дата публикации: 03-12-2025 01:22

Руководство мадридского «Реала» по-прежнему сохраняет доверие к главному тренеру команды Хаби Алонсо, несмотря на то, что «сливочные» недавно утратили лидирующую позицию в чемпионате Испании. Как отмечает издание Marca, клуб не собирается принимать поспешных решений относительно будущего испанского специалиста.

По информации источника, в «Королевском клубе» не установлен чёткий лимит матчей, по итогам которых может решиться вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Хаби Алонсо. Руководство «Реала» прекрасно осознаёт, что команда остается конкурентоспособной даже несмотря на возникшие трудности, связанные с травмами ключевых игроков, мешающими поддерживать стабильную игру на протяжении всего сезона. Вместе с тем отмечается, что в последних матчах, несмотря на определенные проблемы с результатами, заметен прогресс в игре команды - это было хорошо видно в напряженных поединках с «Олимпиакосом» (3:4) и «Жироной» (1:1), где мадридский клуб продемонстрировал характер и способность бороться до конца.

Отдельно подчеркивается, что предстоящий матч с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится 3 декабря, рассматривается руководством как отличный шанс улучшить турнирное положение и вернуть уверенность болельщикам, однако, даже возможный неблагоприятный результат этой встречи не станет решающим для будущего Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала». В клубе придерживаются мнения, что для достижения высоких целей и побед в сезоне важны не отдельные матчи, а стабильное развитие и системная работа всей команды. Таким образом, позиция Алонсо на данный момент остается прочной, и руководство продолжает рассчитывать на него в долгосрочной перспективе.