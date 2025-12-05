Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком ноября в Ла Лиге

Дата публикации: 05-12-2025 21:03

Молодой крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан лучшим игроком месяца в испанской Ла Лиге по итогам ноября. Об этом радостном событии каталонский клуб официально сообщил на своей странице в социальной сети X. Такая награда стала заслуженной наградой для футболиста, который впечатляюще проявил себя в недавних играх.

В ноябре «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика сыграла четыре поединка в национальном первенстве. Сине-гранатовые одержали важные победы над «Эльче» со счетом 3:1, «Сельтой» (4:2), «Атлетиком» из Бильбао (4:0) и «Алавесом» (3:1). Ламин Ямаль внёс значительный вклад в успешные выступления своей команды, отличившись тремя забитыми мячами и отдав столько же голевых передач в этих встречах. Такая результативность стала одним из ключевых факторов успеха «Барсы» в ноябре.

Стоит отметить, что на протяжении двух предыдущих месяцев награду лучшему игроку Ла Лиги получал центральный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, но теперь эстафету лучшего футболиста Испании впервые перехватил юный вингер «Барселоны».

Всего в нынешнем сезоне Ламин Ямаль успел сыграть в 15 матчах за каталонскую команду во всех клубных турнирах. За это время талантливый футболист набрал солидную статистику - 7 голов и 7 результативных передач, демонстрируя яркую игру и стремительное развитие.