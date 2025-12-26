ФИФА признала Усмана Дембеле лучшим футболистом 2025 года

Дата публикации: 26-12-2025 20:18

Усман Дембеле официально признан лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА. Французский вингер получил главную индивидуальную награду The Best FIFA Men's Player на фоне исторического сезона «Пари Сен-Жермен», который прошел под знаком тотального доминирования парижского клуба на европейской и внутренней аренах.

2025 год стал по настоящему переломным в карьере Дембеле. После нескольких нестабильных сезонов француз провел, пожалуй, лучший футбольный год в своей жизни, став ключевой фигурой в успехах ПСЖ. Парижане выиграли Лигу чемпионов УЕФА, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок страны, оформив редкий по масштабам сезон. Команда под руководством Луиса Энрике выглядела максимально сбалансированной, а Дембеле стал ее главным атакующим лидером, вокруг которого строилась игра в решающих матчах.

В Лиге чемпионов Усман отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами, став одним из главных творцов первого в истории парижского клуба триумфа в главном еврокубке. Он регулярно оказывал влияние на ход встреч в плей-офф, отличаясь как результативными действиями, так и активной работой без мяча. По итогам турнира Дембеле был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

На внутренней арене француз также не знал равных. Он был назван лучшим футболистом года в Лиге 1 и разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, внеся решающий вклад в завоевание ПСЖ внутреннего требла. Его стабильность на протяжении всего сезона стала важным фактором успеха команды.

Дембеле подтвердил высокий уровень и на международной арене. В составе сборной Франции он дошел до финала Клубного чемпионата мира ФИФА, а также помог национальной команде занять третье место в Лиге наций. Даже в матчах против топовых соперников француз оставался одним из самых заметных игроков на поле.

В борьбе за титул лучшего игрока мира Дембеле опередил целую группу звезд мирового футбола. Среди его конкурентов были Ашраф Хакими, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Нуну Мендеш, Коул Палмер, Педри, Рафинья, Мохамед Салах, Витинья и Ламин Ямаль. Тем не менее именно игра Дембеле в ключевых турнирах оказалась решающим аргументом для экспертов и профессионального сообщества.

Добавим, что по итогам года Дембеле также стал обладателем «Золотого мяча», обойдя в голосовании Ламина Ямаля из «Барселоны». Таким образом, сезон 2025 года окончательно закрепил статус Усмана Дембеле как одного из сильнейших футболистов современности и главного символа успеха нового ПСЖ.