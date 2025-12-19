02:30 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» готов вступить в борьбу с двумя клубами АПЛ за Дензела Думфриса

Дата публикации: 19-12-2025 23:10

 

Манчестер Юнайтед, а также такие английские клубы как Ньюкасл и Астон Вилла проявляют интерес к 29-летнему защитнику Интера Дензелу Думфрису. Несмотря на то, что футболист сейчас восстанавливается от травмы лодыжки, эти команды продолжают следить за его прогрессом и рассматривают возможность приобретения игрока. Как сообщает издание TEAMtalk, представители АПЛ планируют внимательно наблюдать за формой защитника весной, когда Думфрис вернется в строй после повреждения. По итогам этого периода и будет принято решение о возможном подписании футболиста летом.

В текущем сезоне Дензел Думфрис уже провел 15 матчей во всех турнирах за миланский Интер, отметившись тремя забитыми голами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландского защитника оценивается в 35 миллионов евро. Интерес к Думфрису объясняется его стабильной игрой на позиции правого защитника, а также способностью эффективно подключаться к атакам. Ожидается, что борьба между клубами АПЛ за игрока усилится ближе к открытию летнего трансферного окна.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close