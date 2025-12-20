«Бавария» намерена составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за форварда стоимостью €25–30 млн

Дата публикации: 20-12-2025 16:53

Мюнхенская "Бавария" проявляет серьезный интерес к 21-летнему центральному нападающему "Мидтьюлланна" Франкулину Джу. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд уже вступил в контакт с представителями датского клуба и лично с самим футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер.

По данным источника, "Мидтьюлланн" готов рассмотреть предложения о продаже своего талантливого игрока за сумму в районе 25-30 миллионов евро. При этом "Баварии" предстоит выдержать конкуренцию за подписание нападающего со стороны таких крупных европейских клубов, как "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия", также внимательно следящих за развитием карьеры перспективного футболиста и проявляющих интерес к возможному трансферу.

В текущем сезоне Франкулин Джу проявил себя впечатляюще - он провёл 30 матчей во всех соревнованиях, сумев забить 21 гол и сделать три результативные передачи. Его действующий контракт с "Мидтьюлланном" рассчитан до лета 2029 года, что может затруднить быстрые переговоры о переходе. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 22 миллиона евро, что подтверждает высокий интерес к молодому игроку на европейском рынке.