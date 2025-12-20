«Реал» и «Барселона» проявляют интерес к полузащитнику «АЗ Алкмар»

Дата публикации: 20-12-2025 16:55

Полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит продолжает вызывать серьезный интерес у ведущих европейских клубов. В числе основных претендентов на 19-летнего хавбека значится мадридский «Реал», однако на нидерландского игрока претендуют и другие топ-команды - такие как «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Как отмечает инсайдер Маттео Моретто в соцсети Х, скауты «сливочных» уже неоднократно посещали встречи с участием Смита, чтобы лично оценить его выступления и потенциал для перехода на более высокий уровень.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кеса Смита на сегодняшний день оценивается в 22 миллиона евро. Контракт молодого голландца с «АЗ Алкмар» рассчитан до лета 2028 года, что говорит о серьезных планах клуба на своего талантливого игрока. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей за свою команду, в которых сумел отличиться двумя забитыми голами и отдал пять результативных передач, продолжая прогрессировать и привлекать внимание топ-грандов Европы. Вполне возможно, что уже этим летом Смит может сменить клуб и получить шанс проявить себя на арене ведущих европейских лиг.