Дата публикации: 20-12-2025 21:58

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недавно повторил достижение бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге. Это значимое событие произошло в матче 17-го тура чемпионата Англии, где манчестерский клуб на своём поле принимает «Вест Хэм». Уже на шестой минуте встречи Холанд отличился, открыв счёт в матче и помог своей команде выйти вперёд - «Манчестер Сити» ведёт со счётом 1:0.

В настоящее время и у Холанда, и у Роналду по 103 забитых мяча в Премьер-лиге. Однако стоит отметить, что для достижения этой отметки норвежскому нападающему потребовалось на 122 игры меньше, чем Криштиану Роналду, что подчеркивает исключительную результативность и высокий класс нападающего «Манчестер Сити». Для сравнения, португальскому форварду понадобилось намного больше времени для аналогичного достижения в английском чемпионате.

В текущем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл 17 матчей в составе «Манчестер Сити» в рамках английского первенства. За это время ему удалось забить 18 голов и отдать три результативные передачи. Холанд продолжает укреплять свою репутацию одного из лучших форвардов современности, играя ключевую роль в атаке своей команды и регулярно обновляя личные и клубные рекорды. Благодаря его голам «Манчестер Сити» сохраняет лидирующие позиции в борьбе за титул чемпионов Английской Премьер-лиги.