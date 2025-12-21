«Реал» из Мадрида одержал победу над «Севильей» в матче 17-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 21-12-2025 01:56

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги прошел интересный поединок между мадридским Реалом и Севильей. Матч проходил на известном стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, где собрались тысячи зрителей, чтобы поддержать свою команду. В этом противостоянии хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0, сумев продемонстрировать хорошую игру и реализовать свои моменты.

Счет в этой встрече был открыт на 38-й минуте — отличился полузащитник Реала Джуд Беллингем, который провел результативную атаку и забил первый мяч в ворота гостей. В середине второго тайма ситуация для Севильи осложнилась: на 68-й минуте защитник гостей Маркан получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив свою команду вдесятером. Реал уверенно воспользовался численным преимуществом. На 86-й минуте нападающий Килиан Мбаппе закрепил успех команды, реализовав пенальти и доведя счет до 2:0. Этот гол снял все вопросы относительно исхода поединка.

По итогам 18 сыгранных матчей чемпионата Испании мадридский Реал набрал 42 очка и продолжает уверенно идти на втором месте в турнирной таблице. Представители Севильи, проведя 17 встреч, заработали 20 очков и обосновались на 10-й позиции, но сохраняют шансы подняться выше в следующих турах.

Впереди командам предстоит провести новые матчи в рамках национального первенства: уже 4 января мадридский Реал на своем стадионе сыграет против Бетиса и постарается сократить отставание от лидера. В этот же день Севилья примет на своем поле Леванте и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками. Ожидаются интересные встречи и напряжённая борьба за важные очки.