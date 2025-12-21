«Челси» интересуется полузащитником «Генка» Константиносом Карецасом

Дата публикации: 21-12-2025 15:15

Полузащитник бельгийского "Генка" Константинос Карецас стал одной из главных трансферных целей лондонского "Челси". По информации издания TEAMtalk, руководство "синих" намерено сделать акцент на приобретении одного из самых перспективных молодых талантов Европы и постарается обойти других ведущих европейских клубов в борьбе за подписание этого греческого футболиста в 2026 году. Лондонцы активно следят за развитием Карецаса, чтобы не упустить шанс усилить свою команду.

Карецас является воспитанником "Генка" и хотя родился в Бельгии, решил выступать за сборную Греции. Он универсальный и креативный игрок атаки - ключевая позиция для него это роль классической "десятки", но он также способен успешно действовать на любом атакующем фланге. Его выдающиеся технические способности и видение поля позволили привлечь внимание множества именитых клубов Европы, среди которых - "Арсенал", "Ливерпуль", "Бавария" и "ПСЖ".

Любопытно, что ранее "Челси" уже успешно приглашал молодых звезд из "Генка" - такими примерами стали Кевин Де Брюйне и Тибо Куртуа, которые в юном возрасте перешли именно из бельгийского клуба и в дальнейшем стали одними из лучших в мире на своих позициях. Теперь "Челси" снова присматривается к игроку из этой команды, надеясь повторить прошлые успехи.