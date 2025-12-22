23:50 ()
ПСЖ нацелен на приобретение Мойзе Кина из «Фиорентины»

Дата публикации: 22-12-2025 19:52

Нападающий Фиорентины Мойзе Кин привлек внимание Парижа и стал одной из ключевых целей столичного клуба на предстоящее трансферное окно. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

В руководстве парижской команды осознают, что переговорный процесс по потенциальному переходу Кина будет непростым - на данный момент официальных контактов между клубами ещё не было. Руководство Фиорентины не готово расставаться с форвардом, ведь футболист считается одной из важных фигур основного состава. Сам Мойзе Кин также пока не планирует менять клуб, так как чувствует себя комфортно в итальянской команде и в данный момент не рассматривает предложения о переходе в другие европейские коллективы. Повлиять на ситуацию может лето 2025 года, так как тогда в контракте игрока активируется сумма отступных - она составляет 62 миллиона евро, и возможно, что именно это условие может заставить руководителей Фиорентины изменить свою позицию.

Отметим, что ранее Мойзе Кин уже выступал во Франции - с 2020 по 2021 год он защищал цвета ПСЖ на правах аренды из Эвертона и успел хорошо себя зарекомендовать в Лиге 1.

