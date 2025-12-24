«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка лиги

Дата публикации: 24-12-2025 01:45

Завершился напряжённый матч 1/4 финала Кубка английской лиги между Арсеналом и Кристал Пэлас. В основное время соперники расписали мировую - 1:1, и исход встречи решался в серии пенальти. В напряжённой дуэли с отметки успешнее оказались "канониры" - лондонский клуб реализовал восемь ударов против семи у "стекольщиков". Встреча прошла на газоне стадиона Эмирейтс в Лондоне. Судил противостояние опытный арбитр Стюарт Атвелл из Нунатона (Уорикшир).

Обе команды играли осторожно, но на 80-й минуте защитник Кристал Пэлас Максанс Лакруа срезал мяч в собственные ворота, подарив Арсеналу преимущество. Тем не менее, Кристал Пэлас отчаянно боролся до финального свистка - на пятой компенсированной минуте Марк Гехи сравнял счёт и довёл матч до серии пенальти. Там удачливее были игроки Арсенала, которые гарантировали себе выход в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Арсенал встретится с Челси, а в параллельной паре сразятся Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити. Игры первого полуфинального раунда пройдут на неделе с 12 января, а ответные встречи запланированы на неделю, стартующую 2 февраля. Действующий обладатель трофея - Ньюкасл Юнайтед, который в прошлогоднем финале победил Ливерпуль со счётом 2:1.